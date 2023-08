Zdanění vyžene lidi kupovat víno za hranicemi. Už teď si vozí v dodávkách kartony, říká šéf Svazu vinařů

Otázka uvalení spotřební daně na tichá, tedy všechna nešumivá vína se opět vrací do hry. Z konsolidačního balíčku vlády opatření sice vypadlo, část pětikoalice však volá po tom, aby výjimka ze zdanění, kterou má víno jako jediný alkohol, v budoucnu zmizela. Prezident Svazu vinařů Martin Chlad se tomu brání. Pokud by stát daň zavedl, české výrobce by podle něj převálcovala levná konkurence ze zahraničí. Bez ohledu na to, že by pro obě skupiny platila stejná pravidla.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Čím vším vinaři argumentují, když kritizují možnost zavedení spotřební daně na víno?

Proč jsou výnosy českých vinařů menší než jejich konkurentů ze zahraničí?

Jak se vyvíjí debata o zdanění vína?

Jaká varianta je na stole a co na ni říkají vinaři?

Proč se nyní chcete za Svaz vinařů bavit o zdanění tichých vín? Je to z obavy, že se otázka zavedení spotřební daně vrací znovu do hry?

My jsme nuceni se o něm bavit, protože už na prvopočátku Národní ekonomická rada vlády (NERV) tohle jako jednu z variant navrhla do balíčku. Ať už záměrně, nebo nezáměrně, následně to vstoupilo do éteru a politik to uchopil.

Pojďme k argumentům, které kolem otázky zdanění tichého vína zaznívají. Na všechny druhy alkoholů vyjma vína máme v Česku spotřební daň. Proč by mělo mít tiché víno i nadále výjimku?

Ta věc má svůj původ v evropské legislativě z roku 1992, kdy byla formulovaná směrnice o přístupu ke spotřebním daním na komodity. Tahle směrnice posuzuje samostatně kapitolu víno, kapitolu pivo a kapitolu líh.

My jsme v roce 2004 vstoupili do Evropské unie a od té doby je pro nás tato směrnice platná. Pro vinařské regiony je nastavena možnost sazby daně nula a tu my uplatňujeme a respektujeme.

Ano, ale je to jen možnost. Existují přece členské státy, které spotřební daň na víno vybírají.

To jo, ale ty státy nejsou vinařské. My se bavíme o všech patnácti státech, na které je nahlíženo jako na vinařské. K nim se připočítává Francie, která má spotřební daň ve výši jedné koruny nastavenou kvůli evidenčním účelům.

Kdyby u nás byla daň zavedena, došlo by k diskriminaci jedné producentské země, jakou bezesporu jsme, oproti ostatním státům.

V čem by ale ta diskvalifikace spočívala? Pro dovozce vín by přece platila stejná pravidla jako pro české producenty.

Kdyby ke zdanění došlo, okamžitě by se rozjela turistika s nákupem komodity za hranicemi, kde se spotřební daň neuplatňuje. Devadesát, možná 95 procent našeho vinařského regionu se nachází v příhraniční oblasti, což by takový turismus jen posílilo.

Další a zásadnější důvod: 80 procent trhu u nás i ve světě se pohybuje v cenové kategorii do 120 korun. Veškeré průzkumy ukazují, že spotřebitel je ochotný si za moravské nebo české víno připlatit nějakých 20 korun. Když přijdete v obchodě k regálu, vidíte tam zahraniční vína za 70 nebo 90 korun. Česká vína mimo akci stojí kolem 110 nebo 120 korun.

Mnozí říkají, že by podmínky byly pro všechny stejné. Ale to jen za předpokladu, kdyby se sem nevalil levný dovoz. Vezměte si jednoduchý propočet. Na výrobní cenu kolem 60 korun budete muset aplikovat spotřební daň 17,55 koruny na lahev, marži obchodníka, která bývá kolem 40 procent, a k tomu DPH. V průměru tak přičtete 31 korun.

Když tuto částku přičtete na dovozová vína, která jsou dnes postavená na dumpingových cenách, jste s přehledem do 120 korun, zatímco česká vína se budou pohybovat od