Bydlení v chatce či maringotce? Ne vždy to vyjde, úřady rozhodují nepředvídatelně

Stále více lidí řeší bytovou krizi alternativním bydlením. Koupí si menší pozemek, na kterém si chtějí postavit mobilheim nebo jiný typ montované stavby. To ale neznamená, že se jim to skutečně povede – stává se totiž, že od úřadů nedostanou povolení k umístění stavby. Komplikovaná jednání s obcemi potvrzují zájemci o bydlení, realitní makléři, právníci i výrobci staveb. Na čem záleží, aby zájemce razítko od úřadu dostal?

Mají svůj pozemek, pořídí si montovanou stavbu nebo maringotku a doufají, že tak vyřeší problém s bydlením. Jenže i když si chtějí umístit malý příbytek na vlastním pozemku, potřebují k tomu povolení místního stavebního úřadu. A mnohdy ho prostě nedostanou.

Osobní zkušenost s tím má například Jakub Dobiáš, který by si rád zařídil bydlení v mobilheimu na okraji Liberce. Má vlastní pozemek uprostřed městské zástavby. Zařídil si už elektrickou přípojku, vodu i odpad. Stavební úřad ale jeho žádost zamítl. „Nechápu to. Kolem jsou přitom rodinné domy, poslední je starý zhruba deset let. Tak proč to nepovolí mně?“ namítá zájemce, který si na mobilheim musel našetřit 800 tisíc korun.

„Vůbec nechápu, na základě čeho v obci rozhodují. O zhruba 1200 metrů dál je mezi zástavbou položený a zapojený mobilheim. Tak kde je chyba u mě?“ ptá se Dobiáš.

Proč tuto žádost zamítl, i když se jedná o stavební parcelu,