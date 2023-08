Nejde jen o ploty. Nové školky stále stavíme podle norem z roku 1950

„Může docházet k únosům dětí,“ cituje Mladá fronta Dnes jednoho ze strachujících se rodičů. „Je tady nebezpečí pedofilie,“ pokračuje poslanec za SPD pro TV Nova. Debatu, která se nad možnými změnami v oblasti školství odehrává, nakonec shrnuje i bývalý předseda vlády Andrej Babiš. „Úchylové a toxikomani budou mít k dětem lepší přístup,“ říká v Čau lidi.

Chystaná změna norem by skutečně mohla změnit požadavky na podobu škol a školek, v Česku se však už několik týdnů veřejná debata zabývá hlavně motivem, že nové školky nebudou muset mít ploty. Vypadl z ní však jeden zásadní rozměr – co nám brání stavět lepší školy a školky? A odpovědí jsou často právě stavební a hygienické normy.

Ty určují, kolik toalet má mít takové zařízení na jednoho žáka, kolik umyvadel musí být ve třídě nebo kolik metrů oplocené plochy musí kolem sebe škola či školka mít. Problematické na nich je, že v mnoha případech nereflektují nejen to, co se děje uvnitř škol, ale ani to, co se odehrává kolem nich.

Jak stavět lepší školky?

„Koncept moderních severských škol u nás naráží na hygienické a stavební limity, které odpovídají době Sovětského svazu a jednotné architektury škol,“ říká k tomu náměstkyně ministra školství Martina Běťáková, která stojí za současným návrhem.

S tím souhlasí architekt a urbanista Peter Bednár ze studia Jakub Cigler Architekti, podle nějž je plot kolem škol vlastně dobrou ukázkou toho, jak špatně na problém nahlížíme. „Otázka by neměla být, jestli školky