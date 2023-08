V roce 2009 začal anonymně vydávat hudbu na YouTube, do Prahy už přijel třiatřicetiletý The Weeknd jako jedna z největších hvězd současného popu. Během dystopického spektáklu odložil masku a stal se běžným smrtelníkem. Pražskou show, vyprodanou dlouho dopředu, vidělo 60 tisíc lidí.

Nový král popu se svlékl z kůže. The Weeknd vystavěl v Praze celé nové město

Letňanskou pláň přikrývají ocelové mraky, uprostřed areálu se vznáší obří maketa Měsíce. V dálce se nad pódiem tyčí stříbrné konstrukce mrakodrapů a dalších povědomých staveb.

Lze rozeznat newyorský Empire State Building, londýnskou katedrálu svatého Pavla nebo telekomunikační věž CN Tower. Jde o dominantu Toronta, odkud The Weeknd, vlastním jménem Abel Tesfaye, pochází. Kanadský zpěvák do Prahy přivezl vedle prvotřídního popu i celý svět.

Ještě za světla začínají impozantní kulisy města žhnout, pod Měsícem tančí ženy v bílých nikábech. „V tvých očích jsem zahlédl oheň,“ otevírá The Weeknd večer písní Take My Breath.

Jinak nehostinná pláň se mění ve futuristickou metropoli, případně tepající parket, na němž se čas měří horečnatými beaty. Většina