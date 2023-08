Jak si stojí Deník N v polovině roku 2023

Vážení a milí přátelé,

po půl roce jsme tu s naší další pravidelnou pololetní zprávou.

První polovina roku 2023 byla ve znamení několika významných nepříjemných faktorů, které na nás dopadly, aniž jsme je mohli ovlivnit. V meziročním pohledu znamenaly skokový negativní dopad na naši ekonomickou situaci v řádu vysokých milionů korun.

Nejvíce nás poškodilo přijetí novely autorského zákona, v důsledku které platformy Google a Facebook omezily podobu zobrazení odkazů na mediální obsah. Nejenže se to odrazilo na návštěvnosti z těchto zdrojů, ale Google navíc ukončil svůj program, ze kterého média mohla získávat doplňkové prostředky. Vedle toho výrazně zdražila distribuce tištěných novin a společně s dalšími zvyšujícími se náklady spojenými s nájemným nebo energiemi to dává dohromady velkou finanční zátěž navíc.

A to se na nás chystá další šoková terapie v podobě zvýšení daně z přidané hodnoty na tištěné noviny i digitální předplatné. Cena našeho digitálního předplatného se přitom za celých pět let nezměnila. Snažili jsme se dosud, aby se vás, našich věrných předplatitelů, zdražování nedotklo, ale nevíme, jak dlouho tomu půjde odolávat.

V důsledku všeho výše zmíněného jsme tak za první pololetí zaznamenali ztrátu 2,3 milionu korun, přestože jsme díky zájmu způsobenému prezidentskými volbami překročili hranici rekordních 27 000 předplatitelů (po tomto přirozeném zvýšení zájmu a následném povolebním uklidnění se držíme na čísle 26 000 předplatitelů).

Těší nás, že se zvyšuje zájem o klubové předplatné, které využívá už skoro 30 % předplatitelů. Kromě stále vylepšované mobilní aplikace se o to nejvíc zasloužil zvýšený počet načtených audioverzí našich článků od studentů herectví pražské DAMU. Navíc už v blízké době budete moci v audioverzi slyšet všechny zbývající nové články díky zapojení umělé inteligence.

Výborně si stojí také páteční tištěné vydání s víkendovou přílohou Kontext N a kulturní přílohou live! Po roce od úspěšného crowdfundingu se potvrdilo, že kulturní rubrika Deníku N pod vedením Ireny Hejdové patří k nejpestřejším a obsahově nejbohatším na celém českém mediálním trhu a přitahuje stále větší čtenářskou i autorskou pozornost, což mě osobně moc těší.

Bohužel našemu obsahu nadále zásadním způsobem dominuje válka a přetrvávající ruská agrese na Ukrajině. Díky slovenským kolegům vám můžeme každý všední den přinášet pravidelné shrnutí Vývoj bojů a kromě toho každý den připravujeme spoustu dalších výstupů – rozhovorů, analýz, reportáží a komentářů.

Jako jasná hvězda se na zdejším komentářovém nebi objevila Ekaterina Kanakova, která se svým nezaměnitelným stylem odhaluje zvrácené myšlení ruského diktátora a díky osobně prožité zkušenosti dokáže nelítostně ničit jakékoli iluze o putinovském Rusku, pokud by ještě někdo nějaké měl. Dokázala navíc získat rozhovory s mnoha výjimečnými osobnostmi, včetně Michaila Chodorkovského. Společně s Petrou Procházkovou a Janem Wirnitzerem, naším specialistou na armádní a vojenská témata (mimo jiné připravuje týdenní souhrn Válečná stezka), kteří se i letos vydali na Ukrajinu osobně, poskytují mimořádný sumář informací umožňující pochopit a docenit zápas Ukrajiny nejen o vlastní přežití, ale o budoucnost celé Evropy.

Petra Procházková za svou práci letos získala další Novinářskou cenu (za rozhovor s ruským politologem, či spíše propagandistou Jevstafjevem). Zvláštní ocenění obdržel i Petr Koubský za své mimořádné Dějiny Ukrajiny a Dějiny Ruska, které vyšly v našem speciálním vydání.

Odborný ohlas zaznamenaly také titulní strany Deníku N, jak v Novinářské ceně, kdy si pro vítězství došel Petr Polák se svými ilustracemi, tak v ocenění českých reklamních tvůrců ADC Awards, kde zabodoval grafik a designér Lumír Kajnar.

Nepolevili jsme ani v investigativě na poli domácího dění, přinesli jsme řadu důležitých informací o odcházejícím osazenstvu Pražského hradu. Zdislava Pokorná za svou loňskou práci na tomto tématu získala letošní Česko-slovenskou cenu veřejnosti v rámci Novinářské ceny a navázala na ni dalšími zjištěními týkajícími se především Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého.

Všechny tyto materiály se na podzim objeví v její dokončované knize Zemanovo finále, jíž jste pomohli v crowdfundingu společně s již vydanou knihou Jana Kudláčka Tohle jsme chtěli, která představuje pozoruhodnou kroniku Zemanova prezidentství.

Když už je řeč o prezidentském úřadě, na jaře se ve spolupráci obou Deníků N podařilo připravit mimořádné setkání slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a nového českého prezidenta Petra Pavla ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Jejich společná debata moderovaná šéfredaktory českého a slovenského Enka vzbudila výjimečný ohlas.

Pokračujeme s pravidelnými debatami v Knihovně Václava Havla, členové redakce moderovali řadu dalších setkání na jiných akcích, připravili jsme sérii debat na Knižním festivalu Ostrava, rekordní ohlas zaznamenala i naše účast na pražském Světě knihy, podařil se také společný večer s podcastem Přepište dějiny, na kterém jsme se bavili o únorovém puči roku 1948. A na srpen připravujeme živé natáčení už neuvěřitelné tisící epizody našeho podcastu Studio N.

V prvním pololetí jsme vydali tři knihy. Zmiňovanou knihu Jana Kudláčka Tohle jsme chtěli a užitečného rádce Pořádek v hlavě od Martina Poliačika a Lindy Lančové, který vám pomůže udělat si trochu jasno v tom, jak lidský mozek přemýšlí a jak mu usnadnit, aby přemýšlel o něco rozumněji a nepodléhal sebeklamům. Poslední novinkou (a také už 20. knihou Edice N) je kniha Když promluvila amerických novinářek Jodi Kantor a Megan Twohey o jejich společné kauze Weinstein, která následně odstartovala globální celospolečenskou změnu ve vnímání sexualizovaného násilí.

Finišujeme přípravy dalších čtyř knih, které by měly vyjít do konce října:

Renata Kalenská: Orgány nepatří do nebe

Obsáhlý rozhovor s transplantačním chirurgem pražského IKEM Jiřím Froňkem doplněný o rozhovory s jeho pacienty a také s knězem a etikem Markem Orko Váchou, novinářkou Janou Ciglerovou a psychiatrem Radkinem Honzákem.

Zdislava Pokorná: Zemanovo finále

Výsledek dlouhodobé investigativní práce naší redakční kolegyně, které se podařilo zprostředkovat výjimečný pohled do útrob Pražského hradu nejen v době závěrečné fáze Zemanova prezidentství.

Pavel Kosatík: Česká inteligence ve 20. století

Již více než rok vychází v Deníku N série publicisty a spisovatele Pavla Kosatíka přibližující přední představitele české inteligence, muže i ženy, od začátku 20. století až do současnosti. V této reprezentativní knize najdete profily prvních 50 osobností našeho seriálu.

A jako třešnička na narozeninovém dortu vzniká naše výroční kniha, ve které budou všechny naše titulní strany, vzpomínky zakladatelů i členů redakce a další perličky. I tuto knížku jste podpořili v rámci crowdfundingu a pokřtíme ji na oslavě našich 5. narozenin 31. října 2023.

Ve stejný den se uskuteční naše celodenní Konference N: Jsme připraveni?, kde zazní rozhovory členů redakce se zajímavými a inspirativními osobnostmi. Vstupenky si můžete pořídit také na webu GoOut.

Chystáme spoustu dalšího, ale beztak už je tato zpráva příliš dlouhá, takže detaily o dalších novinkách přineseme zase někdy příště. Děkujeme, že nás čtete, že nás předplácíte, že nás finančně podporujete svými dary, že o nás říkáte svým přátelům a známým, že nám píšete svou zpětnou vazbu. Díky tomu se můžeme rozvíjet, posouvat a ustát i náročnější podmínky. A je neuvěřitelné, že se nám to daří už pět let. Kdo by to byl před těmi pěti lety řekl.

Příjemný zbytek prázdnin za celou redakci přeje

Ján Simkanič

ředitel vydavatelství