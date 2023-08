Vývoj bojů (529. den): Ukrajinské zásahy mostů ukazují, že se jim stále daří překonávat ruské rušičky

Ukrajincům se i přes víkend dařilo trefovat cíle, které jsou vzdálené od frontových linií.

Útoky na ruské lodě mohou přimět Moskvu, aby přestala útočit na transporty obilí.

Prozatím se ukazuje, že Rusové nemají spolehlivou obranu zvláště proti střelám Storm Shadow.

Video – ukrytá protitanková střela v dětské figuríně.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 6. srpna. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajincům se daří trefovat cíle v ruském zázemí. Zatímco na frontách docházelo během víkendu jen k malým posunům, o to zajímavější věci se děly v ruském zázemí. Po pátečním poškození ruského plavidla v přístavu Novorossijsk následovalo v sobotu poškození ruského tankeru SIG, který se plavil vodami u Kerčského mostu.

Do toho přibyly v neděli další dva přesné zásahy: Ukrajincům se podařilo poškodit Čonharský most, který spojuje Krym s frontou v Záporožské oblasti, jakož i nedaleký Heničeský most.

Při útoku proti lodím využily námořní drony vlastní konstrukce, mosty zase pravděpodobně trefily britsko-francouzskými raketami Storm Shadow, jejichž odpalování dokázaly přizpůsobit svým potřebám.

Proč to stojí za pozornost: