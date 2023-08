Prezident zatím nejmenuje Fremra ústavním soudcem. Chce nechat prověřit jeho minulost

O tom, že Fremra ústavním soudcem prozatím nejmenuje, informoval prezident Pavel při pondělní návštěvě Ústavního soudu.

„Pokud jsem v Senátu řekl, že nemám žádné informace, co by mě vedly k tomu, stáhnout jeho nominaci, tak je to pravda. Ale vnímám, že se objevily další informace, faktické i emotivní, a nechci tuto situaci uspěchat, proto si chci prostudovat informace, co se objevily v poslední době,“ prohlásil Pavel.

Prezident se zároveň plánuje sejít s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), který se v posledních dnech k Fremrovu vystupování také vyjadřoval kriticky. Vytýkal mu hlavně to, že na výborech při dotazech ke své minulosti „neřekl úplnou pravdu“ nebo že si některé věci různým způsobem přikreslil.

„Myslím, že v případě ústavního soudce to není dobrá zpráva, protože ústavní soudce se stává součástí skupiny, která při tom svém rozhodování stojí úplně nade všemi,“ řekl Vystrčil v rozhovoru pro server iRozhlas.cz.

Prezident Pavel chce dát prostor také senátorům, kteří mu o víkendu poslali otevřený dopis, v němž mimo jiné kritizovali Fremrovo profesní působení za minulého režimu.

Konkrétně narážel na dopis, který mu zaslal