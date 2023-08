Queer lidé tady nejsou jen jeden týden v roce, jsou zde po celý rok!

Revitalizace Fügnerova náměstí bude podle našich odhadů největším queer mural art projektem v historii České republiky. Interaktivní umělecká realizace QUEER ALL YEAR, za jejímž vznikem stojí spolek PRAHO! project ve spolupráci s lidskoprávním aktivistou Kryštofem Stupkou a ilustátorem Petrem Polákem, nabídne hloubkový pohled na LGBTQ+ komunitu.

Tento významný projekt vzniká pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a vedoucí Zastoupení Evropské komise Moniky Ladmanové. Jeho cílem je upozornit na důležitost inkluzivity a tolerance ve společnosti, která se v posledních letech drasticky polarizuje.

Jako umělci a aktivisté jsme přesvědčeni o tom, že trvalá realizace QUEER ALL YEAR bude hrát zásadní roli v překlenování propasti nedorozumění a předsudků v kulturní, sociální i politické sféře v České republice. Díky své interaktivní a participativní povaze umožní tato umělecká realizace každému, kdo se k ní přiblíží, zhlédnout a zažít rozmanitost a vitalitu queer komunity.

Umění pro nás představuje důležitý nástroj v rámci pozitivních změn. Je také jakýmsi mostem, který spojuje různé sociální skupiny, překračuje hranice a otevírá dialog v aktuální společnosti. Realizace bude na místě přístupná po dobu jednoho roku. QR kódy, se kterými PRAHO! project pracuje pravidelně, budou zakomponované i do této realizace, a umožní tak návštěvníkům přístup k interaktivnímu obsahu, na kterém jsme spolupracovali s terapeuty, influencery a odbornými partnery, včetně Amnesty International, organizace In Iustitia, spolku Transparent či organizace Konsent.

Queer lidé tady nejsou pouze během Prague Pride, jsou zde po celý rok! Přidejte se k nám a oslavte s námi toto důležité poselství. Každý z nás může podpořit snahu o trvalé uznání a respekt queer lidí v České republice i mimo ni.

Umění pro město. Město pro umění. A lásku pro všechny. Připojte se k nám v neděli 13. srpna na Fügnerově náměstí a společně si užijme vernisáž k odtajnění nové realizace QUEER ALL YEAR!

O PRAHO! project

PRAHO! project vznikl v říjnu 2021. Tou dobou jsme do veřejného prostoru města začali umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu, jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Kdy jsi naposledy dělal/a něco poprvé a co to bylo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“. Na stránky je také možné nahrávat fotografie či videa.

Od spuštění projektu se nám dostalo na 50 tisíc výpovědí poukazujících na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují – časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé – možná i díky tomu, že je projekt anonymní – s námi sdílí své obavy a tajemství, zasílají svoji poezii, kresby, či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů, pocitů, uměleckých vyjádření či myšlenkových pochodů.

Na pozadí vzniku projektu stojí tři základní aspekty – prvním z nich je naše snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhým je jakýsi boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru a třetím, v současnou chvíli tím nejdůležitějším, touha propojit společnost a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá.

I díky odvaze lidí sdílet mnohdy nesdělitelné tento projekt stále roste. Za jeho fungováním v současné době stojí třináctičlenný tým. Projektu se neustále věnujeme, v prosinci 2022 jsme dokončili vydání čtyřdílné PRAHO! publikace, v dubnu 2023 jsme díky finanční podpoře našich partnerů TSK, GHMP, AVU a Umění pro město otevřeli naši vůbec první realizaci ve veřejném prostoru, kterou je interaktivní podchod pod tramvajovou zastávkou Vychovatelna.

V současné době usilovně pracujeme na naší nejnovější realizaci, v rámci které zrevitalizujeme celé Fügnerovo náměstí na Praze 2. Vernisáž k představení nové podoby tohoto místa se bude konat 13. srpna 2023 od 17 hodin přímo na Fügnerově náměstí. Neustále tak navazujeme nové spolupráce, díky kterým umění ve městě posouváme ještě blíže k jeho obyvatelům.

