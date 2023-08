Supravodivost a LK-99: příliš brzy na šampaňské, stejně tak na lámání hole

Před několika dny jsme psali o skupině korejských vědců, která publikovala předběžné výsledky týkající se supravodivosti při pokojové (a dokonce i mnohem vyšší) teplotě. Taková tvrzení se objevila již několikrát a vždy se nakonec ukázala jako neopodstatněná, nejméně v jednom případě dokonce šlo o vědecký podvod.

Vysokoteplotní supravodivost má všechny předpoklady k vytváření napínavých příběhů. Kdyby se ji podařilo prokázat, byl by to převratný objev jak z teoretického hlediska, tak co do praktických důsledků. Nachází se přesně na hranici toho, co je ještě hypoteticky možné bez porušení známých fyzikálních zákonů – tak blízko k perpetuu mobile, jak se dá zajít.

Představte si mechanický pohyb bez jakéhokoli tření. Supravodivost je jeho přesnou analogií v oblasti elektřiny.

Experimenty na tomto poli nevyžadují vybavení za miliardy dolarů – nejsou zapotřebí urychlovače částic ani nic podobného, což je naprostá výjimka. Soutěž je tedy otevřena mnoha vědeckým týmům po celém světě. A posledním důležitým specifikem je, že hodně záleží na neměřitelně malých vlivech, na náhodě, protože supravodivost stojí a padá s přesným krystalickým uspořádáním zkoumaného materiálu a to se dá ovlivnit jen po určitou mez.

Z toho plyne, že zopakovat jeden úspěšný experiment může být velice obtížné. Stejně tak obtížné je supravodivost spolehlivě prokázat, naměřit rozdíl mezi „skoro žádným“ a opravdu nulovým elektrickým odporem. Vždycky jde o práci s malým a neposlušným vzorkem, o práci na hranici přesnosti měřicích metod.

Teď se navíc všude po světě dělá v horečném spěchu. Takže není divu, že zprávy, které přicházejí, jsou rozporuplné