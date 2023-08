Píseň mého života: Modrá, modrá okna za hvězdami, žlutý měsíc vychází

Nechtějte, abych vám ji zazpíval. Stratosférický hlas Neila Younga nedokážu napodobit a bez něj to není ono. Jednoduchá písnička, tři sloky, náznak refrénu. Nic víc.

Blue, blue windows behind the stars

Yellow moon on the rise

Big birds flying across the sky

Throwing shadows on our eyes

Slunce už zapadlo, ale obloha je dosud temně modrá. Věci ztrácejí barvu a nabývají ostřejších obrysů. Zjednodušují se, jako když dítě kreslí pastelkou. Řada stejných domků na kraji vesnice. Dálkové elektrické vedení a rovnoběžná železniční trať. Stará nádrž na vodu. Mohutné obilné silo za tratí, plechová skladiště. Lány pšenice za obzor, nezměřitelné, nepochopitelné. Přichází z nich večerní chlad, až od pólu. Opuštěný traktor na kraji pole. Červená, modrá, žlutá, černá. Nevím, co viděl autor, tohle tam vidím já.

Modrá, modrá okna za hvězdami

Žlutý měsíc vychází

Velcí ptáci táhnou oblohou

Vrhají stíny na naše oči

Moje maminka měla v našem Okresním Městě řadu užitečných známostí. Většina z nich se týkala shánění látek a střihů, šití a péče o vlasy, tudíž byly zcela nezajímavé. Patřil k nim ale také pan vedoucí „horního“ knihkupectví (ano, měli jsme tam dvě) a paní vedoucí místní prodejny Supraphonu. Díky poslednímu zmíněnému kontaktu jsem tu desku dostal k patnáctým narozeninám.

Máma samozřejmě nevěděla, kdo jsou Crosby, Stills, Nash a Young. Myslím, že to nevěděla ani paní vedoucí. Byla to prostě nějaká americká deska, nedostatková a žádaná, což z ní dělalo vhodný dárek.

Já také napřed nebyl nadšen. Kdybych měl na vybranou, sáhl bych v těch patnácti určitě po