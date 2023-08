Vývoj bojů (526. den): Ukrajinci udeřili na přístav, ve kterém měly být ruské lodě v bezpečí

Útok ukrajinských námořních dronů „odrazila“ svým levobokem ruská výsadková loď.

Ukrajina nikdy neměla významnější námořnictvo, tento hendikep však částečně dorovnala moderními technologiemi.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 2. srpna.

Bezpečný přístav? Britská rozvědka loni na podzim napsala, že pokud Rusové nedokážou zajistit svůj přístav Novorossijsk, bude to znamenat další strategické problémy pro jejich Černomořskou flotilu. „Podkopalo by to už tak dost snížený vliv Ruska v Černém moři,“ napsali Britové v listopadu.

Ruské námořnictvo již v té době přesouvalo do přístavu Novorossijsk několik ponorek a další plavidla, která původně kotvila v Sevastopolu. Dělo se tak poté, co se tato základna na okupovaném Krymu poprvé stala cílem ukrajinských útoků.

Útoky se od té doby vystupňovaly. Ukrajinci se Sevastopol snaží trefovat speciálními námořními drony, ale i předělanými čínskými bezpilotními letadly typu Mugin-5, které se dají koupit přes internet. O to více stoupal význam základny na ruském pobřeží Černého moře jako bezpečného zázemí.

„Nepřítel cítí, že v Sevastopolu už nemá bezpečné zázemí, a proto je nucen přesměrovat své zdroje do vzdálenější základny Novorossijsk na ruském území,“ uvedla v dubnu mluvčí jižní skupiny ukrajinských sil Natalija Humeňuk.

Po dnešku už to platit nemusí. V noci na pátek podnikli Ukrajinci na Novorossijsk zřejmě svůj největší