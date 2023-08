Trumpovy soudy: co je který zač? Jak dlouho potrvají a co mu hrozí? Kauzy exprezidenta USA přehledně

45. prezident USA Donald Trump nyní čelí celkem ve všech třech trestních obžalobách obvinění ze 78 trestných činů. Dohromady mu za ně hrozí v maximální sazbě 641 let. Obžalován byl i tento týden a už příští týden může být opět. Také už ztrácíte přehled, která kauza je která, který soud ho soudí za co a jak to vlastně může dopadnout? V Deníku N přinášíme přehled jednotlivých případů.