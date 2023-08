„Občanům to připadá megalomanské.“ V lágru u Jáchymova mají vyrůst stovky apartmánů, radnice chce referendum

Po loňských volbách se v Jáchymově vystřídalo vedení města a vzápětí začalo zjišťovat, že jim jejich předchůdci na radnici zanechali kontroverzní projekt.

V areálu někdejšího komunistického lágru Bratrství a v oblasti uzavřeného uranového dolu, kde komunisté šikanovali politické vězně a další nepohodlné lidi někdejšího režimu, má vyrůst komplex několika stovek apartmánů. Součástí by měla být například i recepce, restaurace nebo úklidové služby.

Nové vedení města tvrdí, že smlouvy podepsané s developerem jsou nevýhodné. Jáchymov dostane za část pozemků jen velmi nízké částky za metr čtvereční. Navíc se bude muset podílet na rekonstrukcích za desítky milionů, což ho vyjde na minimálně polovinu ročního rozpočtu, který činí zhruba 60 milionů korun.

„Městu to mělo přinést peníze. To byl ten záměr. A hlavně šlo o pozemky, o které nikdo nikdy nestál. Je to navážka z dolu a dlouho nebylo jasné, jestli se na nich vůbec bude smět stavět. Byly to pozemky bez hodnoty,“ odůvodnil vizi a rozhodování předchozího zastupitelstva bývalý místostarosta František Holý (Patrioti).

Developer: Chceme, aby sem lidé jezdili na týden

Podle nynějšího starosty Michala Baláže (bez politické příslušnosti) projekt městu jen uškodí. Jako jeden z důvodů uvádí