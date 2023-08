Novinářka o skandálu ve Švédské akademii: „Kolik knih kvůli němu nevzniklo? Kolik žen se vzdalo svých snů?“

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak autorka literární reportáže Klub přemýšlela během psaní knihy nad tím, jakou má sama moc.

Kdy se redakce Dagens Nyheter rozhodla, že právě příběh Jeana-Clauda Arnaulta stojí za to sledovat a rozkrýt.

Proč v původním článku nikdy nezaznělo jeho jméno a v čem to textu pomohlo.

Jakou roli sehrála v celém příběhu Arnaultova žena, básnířka Katarina Frostenson.

Jak se švédská společnost v návaznosti na kauzu spojenou se Švédskou akademií změnila.

Proč je potřeba ukazovat příběhy sexuálního násilí bez příkras.

V roce 2018 nebyla poprvé za 75 let udělena Nobelova cena za literaturu, a to v návaznosti na odhalení sexuálního skandálu v kruzích blízkých Švédské akademii. Jste novinářka, která tento příběh o moci, jejím zneužívání, strachu a mlčení vylíčila nejen v největším švédském deníku Dagens Nyheter, ale později rovněž v knize nesoucí název Klub, která je od loňského roku dostupná také v češtině. Jak jste vy sama pracovala s konceptem moci během práce na této kauze? Cítila jste, že máte moc?

Když jsem později viděla dopady své práce, určitý pocit moci jsem určitě měla. Při psaní knihy byla pak moc tématem, nad kterým jsem často přemýšlela. V kulturní sféře se totiž projevuje trochu jinak. Nejde tolik o to, kolik vyděláváte peněz nebo jakou máte pracovní pozici. Moc se v kultuře pojí s vlivem, dobrými recenzemi a tím, zda jste součástí určitých sociálních kruhů. To, co je pro moc v kulturní sféře typické, je, že se s ní lidé neidentifikují.

Když jste politik, chcete se prezentovat jako někdo mocný. V umělecké oblasti je to ale jinak – chcete být outsider. To i proto, že pozice psance, který bojuje proti mocným a pohybuje se na okraji společnosti, je silnější. V kulturním světě tak potkáte hodně mocných lidí, kteří se ale se svou pozicí moci neztotožňují. Výsledkem je, že se necítí být zodpovědní. Zodpovědnost je totiž cena, kterou musíte zaplatit, když si vlastní moc připustíte. Absence zodpovědnosti je případ i mnoha lidí ve Švédské akademii – mají obrovskou moc, se kterou se však neidentifikují. Považují se za lidi z undergroundu, brojící proti establishmentu.

Nad tímhle jsem přemýšlela opravdu hodně. Pomohlo mi taky, že z kulturního světa sama nepocházím. Neměla jsem žádnou silnou pozici, jen jsem se snažila upozornit na chování mocných lidí. Když jsem pak ale viděla, jaké má kauza dopady, uvědomovala jsem si, jak těžké je přijmout, že i já mám moc, musím nad ní přemýšlet a nějak s tím pracovat. Naštěstí jsem si taky díky lidem, o kterých píšu, uvědomovala, jak nebezpečné je, když tohle odmítáte a nepřipouštíte si to.

I dnes je to pro mě pořád velká věc. Svou prací koneckonců ovlivňuju životy mnoha a mnoha lidí. Zveřejnit takové informace a napsat o někom, že je násilník, je nesmírně závažná věc.

Debata o sexuálním násilí se v posledních letech rozšířila po celém světě i díky hnutí #MeToo a publikovaným odhalením New York Times a New Yorkeru o hollywoodském producentovi Harveym Weinsteinovi. Tehdy jste i ve vaší redakci začali diskutovat o známých osobnostech Švédska, které by se něčeho podobného mohly dopustit. Kdy vám došlo, že Jean-Claude Arnault bude ten velký příběh, který se pokusíte rozkrýt?

Předcházelo tomu mnoho kroků. Když se publikovaly první texty o Weinsteinovi, skoro hned jsem si na Arnaulta vzpomněla. Nevěděla jsem tehdy ještě o žádných případech znásilnění, ale slyšela jsem o sexuálním obtěžování mnoha žen. Ve švédské společnosti tím byl Arnault svým způsobem známý několik desetiletí.

I tady pro mě ale bylo dost důležité přemýšlet nad mocí, jakou takoví lidé mají. Od začátku jsem si byla vědoma toho, že nejde jen o Arnaulta, ale o jakousi mocenskou strukturu, že se to týká i společenských kruhů, kterých je součástí, stejně jako jeho úzkých vazeb na Švédskou akademii a literární svět obecně.

Fakt, že jde právě o moc, byl taky důvod, proč jsem se v celé kauze začala vrtat. Když jsem si pak vyslechla první svědectví popisující znásilnění, uvědomila jsem si, že už není cesty zpět. Otevřela se tím úplně jiná a nová úroveň příběhu a taky jsem vnímala zcela jinou úroveň strachu ze strany ženy, která mi svůj zážitek s Arnaultem popsala. Mluvila jsem s mnoha lidmi, kteří se báli následků, báli se o svou kariéru. Ona se ale bála o své bezpečí.

A potom přibývaly další a další příběhy.

Když jste slyšela první takové svědectví, věděla jste hned, že další budou následovat?

Tušila jsem to. V mém článku vystupovalo se svými zkušenostmi osmnáct žen, už během práce na něm mi bylo ale jasné, že jde jen o špičku ledovce a bude jich mnohem víc. Měla jsem velmi omezené kontakty, i tak se mi ale podařilo mluvit se skoro dvěma desítkami žen a jejich příběhy potvrdit.

Navíc jsem mířila především na lidi z kulturního světa. Jenže potom, co jsme článek vydali, se ozvaly další ženy a svěřily se, že je Arnault v minulosti taky znásilnil. Šlo často o ženy, které už součástí literárního světa nebyly, v kulturních kruzích už se nepohybovaly, odstěhovaly se ze Stockholmu a začaly se věnovat úplně jiným odvětvím. Většinou Arnaulta potkaly hodně mladé, když snily o tom, že budou umělkyněmi, spisovatelkami. Právě zkušenosti s ním a kultura ticha, která ho obklopovala, je ale v mnoha případech od takových ambicí odradily.

Tehdy mi díky velmi konkrétním případům došlo, že neovlivnil jen životy jednotlivců, ale že ovlivnil i literaturu jako takovou. Kolik knih kvůli němu nevzniklo? Kolik žen se vzdalo svých snů?

V knize popisujete, jak náročné někdy bylo zvednout telefon a pokládat ženám na druhém konci těžké otázky týkající se zkušenosti a vztahu s Arnaultem, sexuálního násilí, ale také důvodů, které jim bránily promluvit. Hodně jsem v ten moment myslela na vlastní práci spojenou s tématem sexuálního násilí a rozhovory s ženami s takovou zkušeností. Máte pocit, že by pro vás dnes bylo snazší podobné hovory vést? Se všemi zkušenostmi, které teď máte?

V mém případě pomohlo dost asi i to, že se všechny rozhodly své příběhy sdílet mimo jiné z přesvědčení, že se něco může změnit. V době, kdy jsem článek psala, měl Arnault pořád velmi silnou pozici. Ženy, které se mnou mluvily, doufaly, že ho sdílením svých zkušeností zastaví a možná zabrání tomu, aby ublížil dalším. Celé to zastřešoval vyšší cíl, který dával smysl tomu, že o tom mluvíme, že takový text vůbec vzniká a někdo si ho bude číst.

Jako novinářka samozřejmě vnímám, že sdílení podobných zážitků je pro ženy extrémně náročné. Ani pro mě není lehké takové příběhy poslouchat. Zároveň však vím, že nejde o izolované zážitky a že tyhle zkušenosti můžeme přetavit v opravdovou změnu. Tenhle cíl a orientační bod mi hodně pomohl.

Mnoho z těch nejtěžších a nejbolestivějších konverzací navíc proběhlo po telefonu, což bylo pro některé ženy lepší a i já osobně pro to mám velké pochopení. Když mluvíte s někým cizím o tak negativní a nepříjemné zkušenosti, sdílení po telefonu může být o dost příjemnější – neřešíte totiž výraz toho druhého, nemusíte se zaobírat očním kontaktem, nikdo na vás nezírá, vzdálenost mezi vámi je zřejmá, což vše trochu zjednodušuje. Vím, že se díky tomu mnoho z nich cítilo při vzpomínání na traumatické zážitky svobodněji, a především méně exponovaně.

Ptala jste se ale, jestli by to dnes bylo snazší, a já musím říct, že si nejsem jistá. Vím ale jistě, že by to všechno bylo o dost těžší, kdybych nevěřila, že to někam povede, že je změna možná.

Článek vyvolal velkou vlnu reakcí a spustil koloběh událostí, které v knize mapujete. Zpětně viděno, máte pocit, že kauza Arnault a jí podobné otřásly švédskou společností? Je Švédsko v tomto ohledu dnes jiné?

Myslím si, že ano, že Švédsko jiné je. Přispělo tomu hnutí MeToo jako celek. Občas jsem k některým jeho dílčím projevům dost kritická, pravda ale je, že přineslo do společnosti mnohem širší porozumění problému.

Když jsem byla teenager, rozhodně jsem ve svém slovníku neměla správný jazyk, kterým bych podobné zkušenosti mohla popsat. Nikdy jsem nepoužívala slovní spojení sexuální obtěžování. Moc jsme nemluvili ani o znásilnění, tedy pokud to nebyl učebnicový scénář, kdy neznámý muž napadl ženu na ulici. Když se muž snažil mít sex se ženou, zatímco byla pod vlivem a spala, neříkalo se tomu znásilnění.

Když jsme byli mladší, snažili jsme se tak zorientovat v realitě, kde se tohle sice dělo, ale neuměli jsme používat správná slova, která by naše zkušenosti popsala. Bez nich je ovšem těžké dojít například k uvědomění, že to, co jste zažili, je ve skutečnosti trestný čin.

Dnes mám ale dojem, že je to jiné – mladší generace ve Švédku už vhodný jazyk mají a umí ho použít. I statistiky ukazují, že je stále běžnější, že lidé podobné zkušenosti nahlásí a jdou na policii. Takže ano, mění se to.

Ve Švédsku se v návaznosti nejen na tuto kauzu změnil také zákon, který říká, že sex bez souhlasu může být považován za znásilnění. Nemusí tak jít o čin, při kterém někdo donutí jiného člověka k pohlavnímu styku násilím nebo pohrůžkou, tak jako tomu je například v českém trestním zákoníku. I v tomto případě se nicméně bavíme o jazyku a o jeho významu při popisování násilí na ženách.

Přesně tak. Když vás někdo znásilní, víte, že na vás byl spáchán zločin, pokud ale nemáte jazyk, jakým byste to mohla pojmenovat a reflektovat, vlastně sama na sobě praktikujete gaslighting (druh psychologického nátlaku, kterým se manipulativní lidé snaží druhým vnutit dojem, že chyba je na jejich straně, pozn. red.).

Když jsme u toho pojmenovávání – ve vašem článku odhalujícím chování Jeana-Clauda Arnaulta ani jednou nezazní jeho jméno, ačkoliv bylo podle popisu asi jasné, o koho jde. Jak jste k tomuto rozhodnutí v redakci dospěli?

Ve skutečnosti šlo o rozhodnutí vydavatele. Myslím, že to bylo hlavně proto, že Arnault nebyl zas tak známý. Kulturní svět ho znal moc dobře, ale zbytek Švédska ne – neobjevoval se v televizi, nešlo o všeobecně známého člověka.

I když jsme ale nezveřejnili jeho jméno, popsali jsme dost okolností a vazeb na Švédskou akademii, které prozrazovaly, o koho jde. Lidem z kulturních kruhů to tak bylo jasné hned.

Nejdřív jsem z toho rozhodnutí byla rozpačitá a zklamaná, později jsem ale nabyla dojmu, že to můj článek udělalo jen lepší. Zprvu jsem se bála, že bude moc anonymní, že na něj lidé rychle zapomenou a nebude mít takový efekt, jaký by mít mohl. Namísto Jean-Claude Arnault jsem používala krycí jméno, což se nakonec ukázalo jako lepší řešení – i proto, že ten příběh nebyl především o něm, ale o mocenské struktuře, která ho obklopovala a jíž byl sám součástí. Zmínili jsme v textu totiž Švédskou akademii i všechny různé organizace, které Arnaulta podporovaly a dávaly mu peníze.

Bez jeho jména mi to přišlo nakonec mnohem pravdivější. Byl to zároveň způsob, jak nedémonizovat jednotlivce, násilníka, pachatele, a namísto toho popsat a zachytit fungování celého systému.

Bavíme se o dvou úrovních, přičemž obě jsou důležité a bez sebe by neexistovaly. První linka je systémová a strukturální, kdy mluvíme o moci, o tom, jak se dá kumulovat a jak se díky ní mohou lidé cítit a zdát nepostihnutelní. Druhá je pak o velmi individuálních zkušenostech s násilím. Bylo pro vás složité nenechat jednu linku přebít druhou, aby skandál týkající se Švédské akademie nezastínil jednotlivá svědectví o sexuálním násilí, které se zkrátka děje všude, nejen v uměleckých kruzích? Vzpomínám si na prvotní reakce na vaši investigativu, kdy se zdánlivě víc řešilo to, že Arnault vyzradil jména laureátů Nobelovy ceny, než fakt, že několik žen znásilnil.

Což je taky důvod, proč jsem chtěla napsat knihu, která mi tohle všechno umožnila obsáhnout. Jedině tak jsem totiž mohla zachytit širší souvislosti a jakýsi celkový obrázek reality. Prostor, který vám nabídne článek v novinách, je vždy velmi limitovaný. Někdy mám skoro pocit, že tím realitu narušuju, protože můžu popsat jen její malou část. A i když je knížka pořád omezený prostor, kam se nevejde vše, byla jsem za takovou možnost velmi ráda.

Jedním z mých oblíbených hlasů, který se v knize objevil, byl Arnaultův známý, který hrál ve Fóru (stockholmské soukromé kulturní centrum, které Arnault se svou ženou a básnířkou Katarinou Frostenson vedl, pozn. red.) na piano a vyprávěl o tom, co pro něj klub znamenal, stejně jako co pro něj znamenal Arnault.

Mít všechny tyhle různé hlasy pohromadě si příběh zasloužil.

Jako jedna z dominantních postav se v celém příběhu objevuje také Katarina Frostenson, básnířka a Arnaultova manželka. Partnerkám pachatelů je v případech sexuálního násilí často věnována velká pozornost, hranice mezi tím, zda jsou samy oběťmi, nebo spolupachatelkami, je často nejasná. Jak jste vnímala Frostenson?

To je strašně těžká otázka, nad kterou sama už několik let přemýšlím. Nikdy nevidíte do nitra druhého člověka, nevím, co se Frostenson honí hlavou, jak to vnímá, nikdy jsem s ní nemluvila. Z mého pohledu je ale rozhodně spoluviníkem. Kryla ho a ostatním vyhrožovala, aby o jeho chování nemluvili. Zřejmě byla i svědkem mnoha situací.

Sama se s Arnaultem setkala velmi mladá, bylo jí tehdy asi šestnáct nebo sedmnáct let. Je tedy přirozené, že ji v životě velmi ovlivnil a formoval.

Frostenson je básnířka tělem i duší – pro poezii žije a vždycky to tak bylo. Nikdy neměla jinou práci. Velmi brzy přijala za svůj životní úděl poezii a Arnault jí toho pomohl dosáhnout. I v jejich společném životě zastával typickou funkci „manželky“ – staral se o praktické věci, pral, uklízel, vařil, nakupoval, zařizoval byt, to vše, aby se ona mohla plně věnovat psaní.

Jejich blízcí často opakovali, že ho Frostenson potřebuje právě kvůli praktickým věcem. Jiní zase tvrdí, že je pro ni důležitý i v tvůrčím procesu, že jde o jakousi mužskou múzu. Dávno před mou investigativou mnozí mluvili o tom, že se v jejích básních objevuje mužská postava, která se zdá velmi násilná a nebezpečná, a že to je dost možná Arnault. Jenže to nikdo s jistotou nevíme, jsou to domněnky, pořád se bavíme o poezii.

Často při uvažování nad rolí žen vzpomínám na britskou historičku Joannu Bourke, která se věnuje dějinám sexuálního násilí. Bavily jsme se spolu mimo jiné o tom, že v jazyce chybí termín pro případ, kdy je člověk obětí i pachatelem zároveň. Zmínila se například o ženách během genocidy ve Rwandě, které byly zároveň oběťmi, ale také pachatelkami sexuálního násilí.

Ano, a jsme zase u toho jazyka. Často vedeme diskuze o tom, že jde o jedno, či druhé, a i to je podle mě součástí kultury ticha. Hodně starších žen, které se mi se svými příběhy svěřily, přiznaly, že byly v mládí obtěžovány, ale nikomu to nikdy neřekly.

Jedním z důvodů je i to, že byly samy svědky situací, kdy byl obtěžován někdo jiný, zejména mladší ženy. Ty samé starší ženy se proto občas zastávají taky Arnaulta – je to jejich obranný mechanismus. Samy se staly obětí sexuálního obtěžování nebo násilí, zároveň byly ale taky svědky takového chování, aniž by na něj upozornily nebo mu zabránily.

Je tak docela běžné, že ženy jsou jak oběťmi, tak spolupachatelkami. A vhodný pojem, který by dokázal obojí obsáhnout, nám skutečně chybí.

Příběhy sexuálního násilí nejsou často tak černobílé, jak by si společnost možná přála. V práci na podobných kauzách se novinář snaží napsat co nejsilnější článek poskládaný z ověřených výpovědí, s minimem nejasností. Zároveň chcete ale zachovat autentičnost svědectví. Vy jste v knize ukázala, jak komplexní vztahy Arnault s různými ženami udržoval, nasvítila jste i komplikovanou dynamiku, kdy se s ním některé ženy dál vídaly i po napadení nebo prvních zkušenostech s obtěžováním. Zároveň jste se vyhnula narativu perfektní oběti a neubrala jste svědectvím na jejich surovosti ani spletitosti. Jak složité bylo toto vyvážit?

Hodně jsem se toho bála. Hlavně na začátku jsem měla trochu tendenci jednotlivé příběhy česat, upravovat, aby byly čistší, jasnější. Sama se sebou jsem řešila, jestli třeba musíme zmiňovat, že se po znásilnění daná žena s Arnaultem ještě třikrát sešla. Nakonec jsme se samozřejmě rozhodli i takové detaily zanechat a bylo to naprosto správné rozhodnutí.

Na knize jsem pak už pracovala s přesvědčením, že uvažování o perfektní oběti a zlém monstru musíme změnit. A že je potřeba podobné případy popsat chaoticky a složitě, protože takové zkrátka jsou. Žádné ryzí situace neexistují.

Chtěla jsem tím taky poukázat na to, že chaos ani složitost nemění absolutně nic na tom, že byl spáchán zločin. To byl můj primární cíl.

Na jednom místě v knize píšete, že „macho“ novinář by takovou kauzy nikdy nenapsal, možná by mu takový příběh nepřišel zprvu ani tak velký a zajímavý. Vnímáte jako výhodu, že jste novinářka? V čem vidíte svou sílu?

Je pravda, že podobným kauzám se často věnují ženy. Fakt, že jsem žena, byl ale jen jedna nápomocná věc. Má pozice v té době taky sehrála roli – nebyla jsem totiž v kulturním světě nijak extra známá, nepatřila jsem do něj, zároveň jsem však volala z největších novin v zemi, takže za mnou stála velká platforma, která mi umožnila do různých kruhů proniknout.

Osobně jsem navíc zažila něco velmi podobného tomu, co v knize popisuju. Není to tak, že bych o své zkušenosti v průběhu práce na téhle kauze nějak často mluvila, mám ale pocit, že to díky tomu docela umím komunikovat.

Díky vlastní zkušenosti moc dobře vím, že takové situace jsou víc než komplikované a ženy nemusí reagovat způsobem, jakým společnost předpokládá.

