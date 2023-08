Jsme v šoku, doufáme, že děti nebudou mít následky. Rozhlednu jsme často kontrolovali, říká šéf spolku

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč plošina, kde stály děti, spadla.

Kolik lidí skutečně rozhledna unese, když limit pro vstup jsou čtyři.

Jak často probíhaly kontroly rozhledny.

Jak si vysvětlujete, že podlaha třímetrové rozhledny spadla?

Předně chci říct, že jsme v totálním šoku. Všichni doufáme, že se ty děti z toho dostanou ve zdraví a neponesou si žádné následky. Od včera nespím.

Spadla plošina, na které děti stály. Jak si tohle vysvětlujete?

Je nám to záhadou. To, co neslo tu plošinu, se uvolnilo a spadlo. Vlastně ta plošina spadla celá naráz.

Máte nějaké informace o tom, proč ta podlaha spadla?

Bylo tam