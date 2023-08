Navalnyj dostal 19 let. Převezou ho mezi těžké zločince. „Oběť musíme přinést každý,“ řekl

Soudce Andrej Suvorov začal číst rozsudek nad opozičním lídrem Alexejem Navalným přesně v 17 hodin místního času. Málokoho překvapilo, že soud dal prakticky stoprocentně zapravdu prokuratuře, která požadovala trest odnětí svobody na dvacet let. A udělil Navalnému za jeho údajnou snahu „svrhnout ruský režim násilnou cestou“ 19 let vězení. Navalnyj se také bude stěhovat z běžné „trestanecké kolonie“ do takové, kde napravují těžké zločince. Na to, do kdy si Navalnyj bude s ohledem na už běžící dřívější tresty vlastně celkový trest odpykávat, nepanuje v Rusku jednotný právní názor. Podle některých advokátů ale může vyjít na svobodu nejspíš v roce 2050, kdy mu bude 74 let.