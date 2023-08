Zdravotní gramotnost většiny Čechů je slabá, současný zdravotnický systém neudržitelný, tvrdí expertka

„Já svůj sen žiju.“

Tak odpověděla Andrea Daňková, když se jí v měsíčníku Forbes ptali na její životní sen. V roce 2021 ji totiž zařadili do výběru úspěšných a inspirativních mladých lidí 30 pod 30. Během našeho rozhovoru ale dojdeme k tomu, že velký sen přece jen má…

Vystudovala sociologii. Působila na českém velvyslanectví v New Yorku i na Úřadu vlády ČR. Absolvovala kurzy strategického managementu a zdravotnického práva na Právnické fakultě. Nedávno se pustila do studia ekonomie na VŠE v Praze. Je tajemnicí ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, vyučuje studenty medicíny komunikaci na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Spolupořádá odborné konference, sama na nich vystupuje. Působí v poradní skupině odborníků ve zdravotnictví. A má hlavu plnou vizí, jak zdravotnictví zlepšit. Ale něco jsme v tom výčtu vynechali.

Začátek. Právě ten je totiž nejpřekvapivější. Všechno začalo na DAMU. Během studií činoherního herectví.

Větší nároky

Nejdřív byla v euforii už jen proto, že se dostala na školu, kam se hlásí každoročně stovky mladých lidí, ale do ročníku berou hrstku uchazečů. Přitom to ani nebyla její vytoužená škola. Spíš hec od bývalého přítele.

„Nechci, aby to znělo jakkoliv zle nebo povýšeně vůči ostatním. DAMU je pro některé lidi cíl a já to vůbec nechci snižovat. Ale já jsem brzo zjistila, že herectví asi nebude v mém životě to hlavní,“ říká. Chtěla větší odpovědnost, větší prostor pro seberealizaci, měla větší nároky na sebe samu. Nejdřív svou nevyužitou energii vrhla