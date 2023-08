Samota mého života: Jak nacházím rovnováhu mezi časem s lidmi a bez nich

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Mám rád společnost druhých, mým domovem je ale samota. Je to můj obývací pokoj, kde si můžu dát nohy na stůl, otevřít pomyslné víno a zapomenout na svět okolo i na role, které v něm hraju. Nebo odkud se naopak můžu na každodenní život podívat z většího odstupu a přemýšlet nad tím, co to v něm vůbec provádím.

Přináší mi okamžiky reflexe i klidu, ve kterém mezi sebou a životem pociťuju zvláštní intimitu, kdy jsme tu jen on a já, jako když zůstanete v noci vzhůru a všude kolem se rozprostře ticho.

Jsem tu já, který odpovídá na výzvy, jež přede mě on klade, a zároveň pociťuji svobodu, která mě dokáže povznést nad všechny denní starosti, požadavky i omezení a dovolí mi prostě jen existovat.

Ale toto je pro mě jen jedna podoba samoty. Nevím, kde přesně má hranice, ale v průběhu mých mladých let mě několikrát přepadl pocit, že se stěny