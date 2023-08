Vývoj bojů (525. den): Měli útočit jako Američané. Ukrajinci však změnili taktiku a raději bojují po svém

Zatím jsme nebyli svědky útoků kombinovanými zbraněmi, na které Západ Ukrajince cvičí.

Podle analytika bylo možná lepší pomoci Ukrajincům bojovat způsobem, který sami nejlépe znají.

Kolik procent Leopardů a Bradleyů Ukrajinci od zahájení ofenzivy ztratili?

Výcvik ukrajinských pilotů na F-16 začne tento měsíc.

Fotografie dne: slovenský vrtulník Mi-17 v ukrajinské výzbroji.

Video dne: ukázky útoků dronů a jak Rusové hází miny na pole.



Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za středu 2. srpna. Situace na některých místech již může být jiná.

Téměř dva měsíce od začátku protiofenzivy se samotná fronta do velké míry zastavila. Na jihu sice Ukrajinci postoupili o několik kilometrů, menšího postupu dosáhli i minulý týden a osvobodili jedenáct vesnic, ale asi se čekalo více.

Optimisté spíše upozorňují na to, že se jim daří narušovat ruské zásobování, například o víkendu útokem na Čongarský most. Objevují se zprávy, že Rusové mají problémy s muži či municí, nemohou je rotovat a podobně. Nakolik je to významné a zda to umožní Ukrajincům větší průlom v blízké budoucnosti, je otázka.

Debatuje se o tom, jak Ukrajinci útočí. Západ jim dodal těžkou techniku a měsíce cvičil desetitisíce vojáků, aby zvládli útoky kombinovaných zbraní. Ty jsme zatím ve velké míře neviděli, jak upozornil například analytik Frank-Stefan Gady, který v červenci navštívil frontu.

Naučit se tyto postupy, při kterých musí být koordinováno několik složek (pěchota, tanky, obrněná technika, dělostřelectvo, drony) ve velkém je velmi náročné a je otázka, zda to Ukrajinci po velmi krátkém výcviku vůbec mohli zvládnout.

Deník New York Times ve středu napsal, že Západ chtěl Ukrajince naučit takový způsob ofenzivy, jaký by v dané situaci vedl on. Ukrajinci však podle deníku mění taktiku a útočí tak, jak jsou naučení oni. To znamená