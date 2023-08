Česko-slovenské slovo týdne: hořký vs. horký

grafika

Pár slov o slově hořký

V našich učebnicích byly jen čtyři chuti. Doma jsme sice měli lahev plnou glutamátu a sypali jsme si ho do polívky, ale umami bylo tenkrát ještě slovo neznámé.

Nakonec i bez něj jsem to s těmi chutěmi měl těžké. Nebo s jednou z nich. Slaná chuť je jen jedna, co je kyselé, je hnedka jasné a všechno je to kyselé podobně, o sladkém nemluvě. A všechno, co se nehodí, se hodí pod hořkou.

Tedy aspoň mně to tak dodneška přijde: úplně jinak je hořká bylinná hořká a úplně jinak hořčice, jinak hořčák hřib, jinak pivo, jinak káva a ještě jinak špička salátového okurku.

Ono by to ani nevadilo, kdyby nebylo v češtině tolik hořkosti přenesené. Když mrknete do kartotéky s výpisky, ze kterých se u nás dělávaly slovníky, první hořkost-chuť najdete až na desátém lístku (excerptum z Preslovy Lučby čili chemie zkusné) a hustější už ta frekvence není.

Jak jsou sladké polibky, to vím přesně. Ale když čtu o hořké porážce, netuším, čím vlastně chutná, a to mně vám vadí. Však tonik není fernet, natož, reku, okurek.

Čech o slově horký

České hořký, má panenko, má prý někde daleko vzadu přímé spojení s hoří. A s horký, pochopitelně. Já to vím odjakživa, bez slovníků, protože v košíčku se sladkostmi vždycky ležela tabulka čokolády na vaření a na ní byl obrázek šálku, ze kterého se kouřilo. A nápis HOŘKÁ HORKÁ ČOKOLÁDA.

Že je hořká – no, proto také byla v košíčku se sladkostmi vždycky, snad jen v nouzi největší si člověk udrobil kouštíček, aby ověřil, že je pořád stejně nedobrá. A že horká by být mohla nebo měla, to zas bylo jasné z toho šálku, kouře a na vaření.

Až později jsem však zjistil, že na Slovensku se nic nejí tak horké, jak se navaří. Leda ještě horčejší. Až mě mrazí, jak tam mají všecko rovnou horoucí. Tady u nás na to musíme pod horkým ještě aspoň chvilku přitápět.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine