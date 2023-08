Hlídáte, kolik času stráví dítě na mobilu? Čína chce zakázat víc než dvě hodiny denně

Máte děti? A jestli ano, hlídáte, kolik času denně stráví připojené k chytrému telefonu? A pokud to uhlídat nejde, snažíte se aspoň mít o tom přehled? Nebo nad tím (z různých důvodů) spíš krčíte rameny? Čínským vládcům to jedno není.

Tedy: ne přímo to, kolik času tráví na mobilu zrovna vaši potomci. Ale zajímá ji doba, kterou s telefonem v ruce tráví čínské děti včetně náctiletých. A doporučila ten čas radikálně zkrátit.

Povoleny by mohly být jen dvě hodiny na mobilním internetu denně. A to by bylo maximum, navíc dostupné jedině šestnáctiletým a sedmnáctiletým. Děti mladší osmi let by směly být připojené pouhých osm minut denně.

Přičemž slovo denně je namístě už proto, že noční surfování by bylo úplně vyloučeno. Návrh počítá také se zákazem používání mobilního internetu mezi desátou večerní a šestou ranní.

Mládež: budoucnost vlasti

S obdobnými kroky už má Peking zkušenosti z dřívějška. Přesně dva roky uplynuly od předloňského srpna, kdy Čínská lidová republika už podruhé striktně omezila nezletilé Číňany v hraní online videoher.

A nemluvíme tu jen o nějakém zákazu trávit před monitorem dvacet hodin denně. Čínské děti smějí u videohry strávit jen