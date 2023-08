Byl jsem velký fanda vlády, teď jsem zklamaný. V neadresnosti pomoci a chaotičnosti si s Babišem mohou podat ruce, říká ekonom

Vláda Petra Fialy (ODS) podle Martina Lobotky, hlavního ekonoma investiční společnosti Conseq, navazuje na Babišův kabinet v neadresnosti sociálních programů a dalších opatření. „Tady má nárok každý vždycky na všechno,“ vadí ekonomovi. Lobotka Fialovu vládu kritizuje i za její návrh řešení děravé státní kasy, který podle něj přichází pozdě. „Jestli máte v rozpočtu třísetmiliardovou díru, ať je válka, nebo ne, musíte ji řešit. Na co budete čekat? Až bude deficit 500 miliard? Samotná válka přinesla problém, který šlo řešit adresně, protože dopadal jen na určitou skupinu lidí,“ říká.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč má Česko pořád jednu z nejvyšších inflací v Evropě.

Jak se budou ceny dál vyvíjet.

Proč by Česku podle Martina Lobotky prospěla větší nezaměstnanost a propad hospodářství.

V čem selhává Fialova vláda.

Proč by kabinet podle Lobotky u voličů uspěl větší rozhodností.

Jak by podle ekonoma mělo vypadat ozdravení veřejných financí.

V červnu jsme se dostali na jednocifernou inflaci, což premiér Fiala vyložil jako úspěch své vlády. Má na tom kabinet reálný podíl?

Nemá.

Premiér argumentuje tím, že se vláda zasloužila o zastropování cen energií, které teď padají…

A jak dlouho se ceny držely na stropu?

Měsíc? Dva?

Sám jste si odpověděl, jaký efekt to na inflaci mohlo mít. Žádný. Kdyby skutečně chtěla růst cen brzdit, její rozpočtová politika by byla už delší dobu mnohem restriktivnější. Jenže to se neděje.

Premiér si tak trochu přivlastňuje zásluhu za pokles inflace, na kterém se nepodílel. Na druhou stranu, lidsky se mu dá těžko divit. Většinový člověk asi nerozliší, proč inflace klesá. Ani ho netrápí, kdo na tom má zásluhu, důležitý je efekt, že zdražování zpomaluje.

Česko má přesto pořád jednu z nejvyšších inflací v EU. Čím je to dané?

Základní důvod je ten, že jsme už před covidem měli inflaci na horní hranici inflačního pásma dvou procent. K tomu máme posledních pět šest let nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, takže jsme měli extrémně napjatý trh práce, a v pandemii jsme k tomu ještě přidali gigantický fiskální impulz.

Zvýšení schodku rozpočtu na úroveň stovek miliard korun bylo významné. V roce 2020 kvůli tomu primární strukturální deficit narostl na úroveň pěti procent HDP, což vůbec není málo. Letošní deficit bude představovat nějaká tři procenta HDP, což je pořád hodně.

Problém je, že celou dobu pracujeme na tom, abychom v ekonomice, která byla napjatá už před covidem, přilévali olej do ohně.

Poláci nebo Slováci dnes mají větší inflaci než my. Dá se říct, že za to vděčíme rychlé reakci ČNB, která jako jedna z prvních začala zvedat sazby, aby oslabila inflační náraz?

Určitě. Sazby nad sedmi procenty tu máme už více než rok. Když se podíváte, jak liknavá byla reakce Evropské centrální banky, ČNB zareagovala velmi rychle a velmi rázně.

Na sedmiprocentní sazbu nechce současné vedení ČNB sahat. Jak hodnotíte tento přístup centrální banky?

Nesouhlasil jsem s ním. Nechápal jsem, proč ČNB sazby minulý rok ještě dále nezvýšila, jak jim ukazoval jejich makroekonomický model dalšího vývoje.

S takhle vysokými sazbami, jako teď máme, by se dalo čekat, že bude nezaměstnanost mnohem výš. Realita je ale taková, že ji máme pořád nejnižší v Unii. Mzdy rostou o devět procent, což je výrazně nad růstem produktivity práce. To je mimochodem další důvod našeho inflačního problému, že nám dlouhodobě rostou náhrady zaměstnancům rychleji než produktivita práce.

Kdyby ČNB postupovala podle čísel, která měla k dispozici, při loňské výši inflace by sazby zvýšila na deset procent. S tím by ekonomika zpomalila mnohem víc a inflační očekávání, která v ekonomice pořád jsou, by se tím zlomila.

Jaký bude podle vás další vývoj?

Obávám se, že dnes u inflace vidíme jen