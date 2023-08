Našla si o 23 let mladšího partnera: Ujet celý život na jednu nádrž nejde a nové začátky jsou skvělé

Darina Křivánková se jako novinářka dlouhá léta věnovala filmu. Nejenže psala filmové recenze, ale dělala i rozhovory s největšími hvězdami světové kinematografie. Jednoho dne ji povídání s osobnostmi typu Brad Pitt přestalo uspokojovat a začala psát o jídle. Několik let vedla časopis F.O.O.D. Velkou změnu nakonec udělala i v osobním životě. Našla si o třiadvacet let mladšího partnera, přestěhovala se s ním z Prahy do Českého Krumlova a otevřeli si tam bistro Topinka. V rozhovoru pro Deník N vyvrací největší mýty, které kolem vztahů starší ženy s výrazně mladším mužem kolují. „Začaly se u mě objevovat signály, že ujet celý život jen na jednu nádrž vlastně nejde. Neuváznout zbytečně ve vztahu, který už nic nepřináší, nedržet se zuby nehty práce jen ze setrvačnosti. Nebát se udělat změnu. Nové začátky jsou skvělé,“ popisuje.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jak lidé reagují na fakt, že novinářka Křivánková má o generaci mladšího partnera?

Co si myslí o dnešních padesátnících a proč je považuje za nevyzrálé?

Z jakého důvodu by podle ní měly firmy do svého vedení angažovat padesátileté ženy?

Jak byly dnešní ženy středního věku vychovávány a co si z dětství odnesly do života?

Jak nejvíce ušetřit na jídle a proč se v supermarketech vyhýbat slevám?

Co by děti měly vědět o jídle?

Mám s vámi spojená dvě témata. Kromě vášně pro gastronomii jste pro mě bořitelka mýtů a předsudků. V životě jste mě několikrát překvapila, třeba když jste z práce novinářky, při níž jste sedávala s Bradem Pitttem, Penélope Cruz, Leonardem di Capriem a dalšími hvězdami světové kinematografie, začala psát o jídle. Nejvíc jste mě ale zaskočila, když jste najednou měla přítele o třiadvacet let mladšího. Jak se tohle stane?

To si nenaplánujete. Nechtěla jsem to, ale stalo se to. Měla jsem za sebou dlouhé manželství a celkem úlevný rozvod, pár let jsem žila sama, stýkala jsem se s různými muži různého věku. Zaměřovala jsem se primárně na svoje vrstevníky, ale většinou to byly dost smutné příběhy.

Proč?

Přestože to byli padesátníci, byli to vesměs velmi nedospělí muži, měli hodně neuspořádaný život a úplně nejasné priority a podivné žebříčky hodnot.

Čím to je? Co jsou dnešní padesátníci zač?

Mně se to nepodařilo rozklíčovat. Nechci je všechny házet do jednoho pytle.

Byla jsem na seznamkách, protože v prostředí, v němž jsem se pohybovala, se mi nepodařilo najít nikoho, s kým bych si uměla představit svoji budoucnost. Vnímala jsem to tak, že na seznamce potkám muže, které bych normálně ve svém běžném životě nepotkala. Že si rozšířím spektrum, sociálně, intelektově… A to se skutečně podařilo. Ale nepodařilo se mi natrefit na někoho, u koho by mi to dávalo smysl.

Když to zúžím, co je zač volný padesátník ze seznamky?

Většinou jsou to chlapi, kteří ve svém životě