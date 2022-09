Britská královna Alžběta II. zemřela ve věku 96 let. Narodila se jako princezna, která královnou být neměla. Přesto se z ní stal nejdéle sloužící britský monarcha v historii (1952–2022) a královna respektovaná celým světem. Zemřela žena, jež dokázala modernizovat a otevřít zkostnatělou královskou rodinu britské i světové veřejnosti. Žena, která i přes turbulence a rychlé proměny společnosti v posledních desetiletích dokázala udržet důstojnou roli britské monarchie a byla tím, ke komu národ vzhlížel v dobách krize.

God saved the Queen. Zemřela Alžběta II., nejdéle vládnoucí monarcha britské historie

„Změna je neustálou konstantou…,“ pronesla královna v projevu v parlamentu v roce 2002, v roce, kdy slavila své zlaté jubileum, tedy 50 let na britském trůnu. „Způsob, jakým se s ní naučíme pracovat, rozhodne o naší budoucnosti.“

Pokud by býval britský král Edward VIII., její strýc, v roce 1936 neabdikoval, aby si mohl vzít rozvedenou Američanku Wallis Simpsonovou, Alžbětin otec a Edwardův bratr by se nestal králem Jiřím VI. a ona nástupnicí. Lilibet, jak se tehdy zdrobněle princezně říkalo, bylo 10 let.

Se svou mladší sestrou Margaret byla vzdělávána doma soukromými učiteli. Učila se francouzštině, matematice, historii, právu, ale také zpěvu, tanci a umění a v neposlední řadě chodila Alžběta do jakési obdoby dívčího skauta.

Když v roce 1939