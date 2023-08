Průvodce 11+1 novými místy v Praze pro místní i přespolní. Která se vyplatí navštívit?

V Praze se vždycky můžete vydat na Karlův most, ale mezi davy turistů není o co stát. V tomto článku je výběr jedenácti zajímavých nových kulturních institucí, veřejných prostor nebo developerských intervencí, které v Praze přibyly zhruba od pandemie. Plus jedna speciální procházka, kterou umožnil nový tunel pod hlavním nádražím.