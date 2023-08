Tiché dítě nikdo nevidí, ačkoli může mít velký problém. Není v něm klid, ale stres a tlak, vysvětluje léčebná pedagožka

V organizaci Inklucentrum se Krnáčová věnuje novému přístupu při vzdělávání dětí, které si prošly těžkými situacemi. Lepší pochopení dětí s problémy podle ní může pomoci i dětem, které mají tendenci uchýlit se k radikálnímu chování.

V rozhovoru se také dozvíte:

Proč se za tichem dítěte neskrývá klid, ale tlak a stres?

Jak se při zažívání traumatu mění dětský mozek?

Proč verbální domluva není dobrým řešením při řešení náročného chování u dítěte?

Jaký stres je v pořádku a jaký už ne?

Jakou roli hraje při vývoji dítěte škola?

Máme problém s radikalizací mladých lidí? Uchylují se k extrémnějšímu chování více než v minulosti?

Pokud pod pojmem radikalizace myslíme to, že děti jsou agresivní, nepovažuji to za nic nového. Není to tak, že by zde dříve podobné chování nebylo. Je však důležité vědět, co je za tím. Je to pomsta vůči škole nebo snaha upozorňovat na širší společenská témata? Pokud dítě přijde podpálit sborovnu, má v sobě sdělení, které chce komunikovat. Ale bohužel volí extrémní způsob, jak ho ze sebe dostat ven.

Je za tím nějaké trauma či zranění? Vy jste se začala věnovat právě otázce traumatu a tomu, jakou roli hraje u dětí a ve školách. Co všechno je trauma?

Dlouho se trauma vnímalo více jako záležitost dospělých, zejména v kontextu válečných veteránů a posttraumatické poruchy. Teprve postupně se začalo definovat i ve spojitosti s dětmi jako aktuální nebo dlouhotrvající ohrožení, během kterého dítě zažívalo obavy o život, o bezpečí, případně bylo svědkem podobného prožívání u blízkých. Postupně se však definice traumatu vyvíjí, a to i u dětí a mladých lidí.

Jsou traumatem jen velké tragické události?

Může to být jedna náhlá událost nebo chronický dlouhodobý stav, který začne člověka natolik ohrožovat, že se mu mění biologie mozku. Trauma má totiž biologický základ v nervové soustavě a na změnách mozku ho lze sledovat. Je to pozorovatelné při domácím násilí, které se nemusí odehrávat přímo na dítěti, ale v rodině. Je důležité dodat, že jsme různí.

Jak to myslíte?

Událost může u jednoho člověka způsobit trauma, u druhého nemusí. Člověk se částečně rodí s určitou výbavou odolnosti, do velké míry ho ovlivňuje také péče v raném věku. Tyto dva aspekty zásadně ovlivňují vývoj neurologického systému člověka. V raném dětství je tento systém ještě nevyvinutý, nevymodelovaný a právě tehdy se buduje odpověď dítěte na stres.

Jak?

Způsob, jakým se dítě dostává do kontaktu s okolním světem, buduje jeho odpověď na stres. Zdravý vývoj vypadá tak, že se stresové hormony vyplaví krátkodobě a musí se v systému postupně rozplynout. To je vhodný způsob stresu, který buduje rezilienci (odolnost jedince vyrovnat se s náročnými situacemi, pozn. překl.) . Dítě pláče a dospělá osoba ho utiší. Ale pokud se