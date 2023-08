Ředitelé škol jsou svéprávní, excesy nebudou. Školka bez plotu by u nás neprošla, hájí poslankyně novou vyhlášku

Poslankyně Renáta Zajíčková (ODS) iniciovala změnu vyhlášky, která má rozvolnit prakticky všechny hygienické podmínky pro školky a školy. Zařízení by mohla mít nejen méně záchodů a umyvadel, děti by se mohly navíc učit v menších prostorách a školky by nemusely mít svou zahradu. „Je to na odpovědnosti zřizovatelů a ředitelů, kteří jsou ale vzdělaní a kvalifikovaní lidé. Nedělejme z nich nesvéprávné osoby,“ odpovídá Zajíčková na dotaz, zda se tím nezhorší prostředí výuky dětí.