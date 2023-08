Psycholog: Strach nás před klimatickou krizí neochrání. Od diagnózy se musíme dostat k terapii

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Chápu, že katastrofy prodávají zprávy, ale na druhé straně si myslím, že ještě důležitější je přemýšlet o tom, jak k lidem dostat řešení, vysvětluje sociální a environmentální psycholog Jan Krajhanzl. Varuje ale například před výzvami, aby lidé přestali používat plastové tašky, přestože to na emise skleníkových plynů nemá žádný zásadní vliv. Namísto toho novináře vybízí, aby v každém rozhovoru s politiky kladli otázky, jak hodlají spravedlivě zreformovat zemědělství a průmysl nebo jak si představují snižování emisí v dopravě. „Měli bychom se zároveň méně hrabat v kontroverzích a neřešit tolik, jestli třeba nějací klimatičtí aktivisté měli, nebo neměli na protest polít vzácný obraz v galerii,“ dodává.

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Jaký efekt mají na lidi příliš časté zprávy o klimatických katastrofách.

Zda jsme ochotnější bojovat s globálním oteplováním, když vidíme požáry ve Středomoří.

Proč s námi nepohnou příběhy o dětech v potápějícím se Bangladéši a na jaké příběhy by se měli novináři soustředit.

Na co by se on sám zeptal v rozhovoru politiků.

Jakou optimistickou knihu o změně klimatu doporučuje pro letní dovolenou.

Jakou pozitivní a negativní zprávu jste v poslední době zachytil v souvislosti s klimatickou změnou?

Začnu tedy nejprve tou negativní. Máme za sebou sérii mimořádných, až extrémních veder, ať už na Slovensku, v Česku, nebo v jiných zemích Evropy. Některá média však i takové zprávy o počasí ilustrují fotografiemi, na kterých se dámy v bikinách bezstarostně plácají ve vodě.

Jen připomenu, že následkem veder pouze v Evropě předčasně umírají desetitisíce lidí, a to nejen starších, ale i lidí s kardiovaskulárními problémy a podobně.

I příroda kolem nás zažívá ničivé sucho. Například u naší zahrady prakticky vyschl potok. Spojovat proto léto s rádoby „pohodovou plážovou atmosférou“ mi dnes připadá nevkusné a smutné.

A co se týče pozitivních zpráv, oceňuji, že většina médií, která informovala o požárech ve Středomoří, nezůstala jen u reportování o tom, jak se lidé nedokázali dostat do letadla a spali na zemi na matracích. Upozorňovali také na to, že další vypouštění skleníkových plynů zvyšuje pravděpodobnost takových událostí.

Jakými fotografiemi by měli novináři ilustrovat články o létu, když ne „plážovými“?

Stačí, aby se podívali kolem sebe. Všimli by si například vyprahlé krajiny, suché země i stromů a koneckonců, možná by byly vhodné rovněž nějaké fotografie z jednotek intenzivní péče. Mnoho lidí v těchto dnech bojuje o život.

Jsou lidé v době extrémních veder ochotnější mluvit o klimatické krizi a jsou ochotnější také snížit svou uhlíkovou stopu?

Naše výzkumy, ale i zjištění ze zahraničí ukazují, že