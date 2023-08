Aféry a hádky Pirátů měly dosud na voliče mizivý dopad. „Je to téma spíš pro novináře a bublinu,“ soudí analytik

Start léta nepřinesl pro koalici úplně dobré zprávy. Podle červnového volebního modelu agentury Median by pět stran koalice v součtu získalo nejméně od podzimních sněmovních voleb 2021: pouze 37,5 procenta.

Hned tři strany koalice se samostatně potýkají s tím, aby vůbec překonaly hranici vstupu do Sněmovny.

Hnutí STAN by získalo 5,5 procenta, TOP 09 by podpořilo pět procent lidí, což je velmi nejistá pozice. Lidovci se ziskem dvou procent by podle průzkumu měli jistotu, že pokud by nešli do boje o hlasy znovu jako součást koalice Spolu, o svá poslanecká křesla by přišli.

Právě lidovecký pád byl jednou z hlavních zpráv červnového modelu Medianu, který na první pohled zaujal prakticky každého, kdo sleduje českou politiku.

Ani další výsledky ale nejsou nezajímavé, což platí i o vládních Pirátech. Nejmenší koaliční strana, kterou reprezentují jen čtyři poslanci, se v posledních měsících dokázala pevně usadit nad hranicí deseti procent.

Podle Medianu by těsně před letními prázdninami získala 11 procent hlasů, a samostatně tak obsadila třetí místo.

Podobná čísla nejsou příliš překvapivá. Z deseti letos veřejně publikovaných volebních modelů by na alespoň 10 procent hlasů nejmenší vládní strana dosáhla hned v osmi případech. Podobnou pozici v koalici vyjma ODS nikdo nemá ani zdaleka.

Po období krátce po sněmovních volbách 2021, kdy spíše ze setrvačnosti stále ztráceli podporu, se tak Pirátům podařilo vrátit na dříve dobyté pozice. Analytik agentury Ipsos Michal Kormaňák popisuje, že pokles Pirátů probíhal právě kolem sněmovních voleb.

„V podstatě se jedná o