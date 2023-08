Převrat za převratem a měnící se svět: Evropa přichází pučem v Nigeru o poslední půdu pod nohama v africkém Sahelu

Analýza Petra Tůmy: Co se stalo v Nigeru, co to má společného s Ruskem, jak se to týká Západu a co hrozí nám? Spolupracovník Deníku N vysvětluje aktuální dění v západní Africe. Ačkoliv ale jde o Niger, začít musíme v sousední zemi, kde do loňska působila i česká armáda – v Mali.