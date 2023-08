Česko-slovenské slovo týdne: svatba vs. sobáš

grafika

Sobáš není pro sobce – dvě osoby si v něm samy sobě slíbí věrnost, dvě osoby říkají, že budou sobě oporou. A navíc, také v tom cítíte ten drobný podtón soboty, vůbec nejčastějšího dne, kdy do toho ti dva praští?

Jako že přijedou na místo a tam najdou flašku s nejmenovanou finskou vodkou („když potká sob soba, mají radost oba, když se sejdou tři sobi, tak se radost násobí…“). My jsme ale věděli, že k sobě patříme, a sobáš (rozhodně se soby – a nejen těmi) je zkrátka nevyhnutelný.

Na svatebním oznámení mém a mé ženy stálo, že chystáme sobáš, na kterém si řekneme „jo“ a tak trochu se vezmeme. Znali jsme se pár měsíců, a proto si mnozí známí mohli myslet, že je to spíš nějaká legrácka.

Ve Slezsku se svatbě kdysi říkalo právě veselé nebo veselí – kdoví, kdybychom tento výraz resuscitovali, oživili bychom třeba i statistiku sňatkovosti. Vždyť kdo by nechtěl zažít něco veselého. A klidně i několikrát za život, neboť veselí není nikdy dost…

Pro mě byla svatba veselým setkáním s rodinou a přáteli – opravdovou veselkou. Veselí trvalo hodiny, pak se překulilo i do dalšího dne a veselo je u nás dodnes.

Svatba vás spojuje (zlé jazyky tvrdí, že svazuje) vskutku důkladně, „ano“ v tomhle případě neznamená „možná, teprv uvidíme“. A protože svatba tohle všechno posvětí, možná to je důvod, proč se do vdávání a ženění tolik lidí nežene.

Svatba je spojením cizích lidí, které během chvilky, jako mávnutím kouzelného proutku, promění v příbuzné. Je to vážně kouzlo – koupíte-li si něco před svatbou, je to jen vaše, zatímco když nakoupíte pár minut po ní, už vlastníte pouze půlku.

Niečo o slove sobáš

Kedy sa budeš konečne ženiť/vydávať? V istom veku táto otázka v našom živote rezonuje, či už vplyvom okolia, nášho vnútorného pocitu alebo vďaka stretnutiu lásky nášho života.

Chceme sa spájať s človekom a jeho rodinou a vytvoriť tak jednu šťastnú rodinu alebo sa zaväzujeme k niečomu a to nás zväzuje?

Vráťme sa v čase o pár storočí späť a pozrime sa na pôvod a význam slova. Už od 16. storočia sa môžeme stretnúť so slovom sobáš vo význame uzavretie manželstva.

Jeho pôvod sa vykladá dvoma teóriami. Prvá z nich ho odvodzuje z pôvodného slovanského *sopáš, ktoré vzniklo zo slovesa *s-opásať (spojiť, zviazať pásom). Druhým vysvetlením je jeho pôvod v maďarskom slove szoba (izba), respektive *szobás (majúci izbu či príbytok pre vlastnú rodinu).

Ktorýkoľvek význam slova pripustíme, či už spájanie rodín, alebo zviazanie a zaviazanie sa k niekomu a niečomu spoločnému, je to v živote dôležitý míľnik.

Pre mňa osobne je sobáš kombináciou oboch, keď sa nielenže zaväzujeme a pripútavame k sebe navzájom, ale aj k rodine a zvyklostiam partnera, to všetko spečatené úradom alebo vyššou mocou v kostole.

Slovenka o slove svatba

Pri českom slove svatba mne ako Slovenke ihneď napadne slovenský ekvivalent svadba. Priznajte sa, komu nie. Ak berieme do úvahy spodobovanie, v hovorenej podobe je to v podstate jedno a to isté a v písanej sa zámena nestáva. A čo ak áno?

V SNK prim-10.0 nachádzame výskyty rôznych tvarov slova svatba aj v slovenských textoch. (Podobně i české psané korpusy sem tam prosejou variantu s -d-, pozn. ed.)

Ideálny pár pri českom a slovenskom slove tu nie je, my používame svadba/sobáš (prvé dokonca dvaapolkrát častejšie) a českí susedia svatba/sňatek (zhruba v poměru 3:1, pozn. ed.).

Preto rozdiel medzi svadba – svatba vnímame minimálne, iba v odlišnosti grafém, sémantický rozdiel nepozorujeme, hlavne generácie, ktoré s češtinou vyrastali.

Ja som s ňou bola v kontakte len vďaka rozprávkam. Preto je to pre mňa rozprávkový jazyk a sú rozprávky, ktoré si už inak ako v češtine nepozriem. Svatba a z toho odvodené prídavné meno svatební sa mi spája s vetou „Ty jsou svatební!“, keď Popoluška otvorí posledný oriešok.

Michaela Majerčíková, spolupracovnice Slovenského národního korpusu Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV