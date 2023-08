Vracíme se k přesvědčení, že by se matky měly naplno věnovat dětem. Bez žen ve veřejném prostoru se však neobejdeme

„Rodičovství je čím dál těžší, ačkoli by to mohlo být naopak. Vlastně se pohybujeme v kruhu. Místo osvobození žen od jejich biologického údělu a většího sdílení péče se vracíme k tomu, že je najednou strašně důležité se věnovat naplno dětem a je to to jediné, čemu se matka zvládne věnovat,“ říká v rozhovoru pro Deník N socioložka Radka Dudová, která spolu s Hanou Haškovou zkoumala na vzorku jedenadvaceti matek přístupy k tzv. intenzivnímu mateřství. Intenzivní mateřství Dudová charakterizuje jako přístup, který je maximálně zaměřený na dítě, jemuž je třeba podřídit hodně času a na jehož potřeby je třeba vyčlenit velké množství peněz.

Taková strategie je ovšem náročná také emočně a navíc vyžaduje, aby se rodiče sami vzdělávali, aby si o preferovaném rodičovském přístupu četli a zjišťovali informace. Zvlášť pozoruhodné potom je, že ideál intenzivního rodičovství je