„Rychecký spunktoval pětidemolici.“ Šéfa Ústavního soudu vyprovází hoax o ovlivnění voleb

Příští týden končí v čele Ústavního soudu jeho předseda Pavel Rychetský. V čele instituce stál dvacet let a soud pod jeho vedením vynesl řadu zásadních rozhodnutí. Na dezinformační scéně ale Rychetský platí za hlavního strůjce úspěchu současných vládních stran ve volbách. Hoax, který takto interpretuje zrušení některých částí volebního zákona v roce 2021, patří mezi odpůrci pětikoalice k nejrozšířenějším.

„Nebýt Rychetského, tahle vláda by se nikdy nedostala k moci.“ To je jen jeden příklad stále se v různých obměnách opakujících komentářů na sociálních sítích na stejné téma – všechny obviňují Ústavní soud a jeho končícího předsedu, že ovlivnil výsledek parlamentních voleb v říjnu 2021 a pomohl do vlády pěti stranám současné koalice Petra Fialy (ODS).

„Stvořil tuto nejhorší vládu v historii republiky,“ zní další příspěvek.

Hoax žije vlastním životem od momentu, kdy Ústavní soud v únoru 2021 zrušil některé pasáže volebního zákona a politická scéna narychlo před volbami přijala jeho novelu. Objevuje se od té doby