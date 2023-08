Okradli ho na internetu, rozjel proto databázi bazarových podvodníků. S nákupem nespěchejte, radí aktivista

„Řeknete mi pak, kolik lidí si to přečetlo?“ ptá se na závěr našeho rozhovoru Miroslav Kupka. Nejde mu o vlastní slávu. Spíš ho zajímá, ke kolika lidem se dostane zpráva o jeho webu Podvod na bazaru. Zaměstnanec banky na něm shromažďuje databázi podvodníků, kteří lidi připravili o peníze na internetových bazarech. Web s tisíci záznamy od podvedených lidí spravuje ve volném čase. „Mám to jako koníček,“ říká Kupka, jehož metou je povědomí o portálu rozšířit mezi co nejvíc lidí, kteří si pak budou při nákupech na bazarech dávat větší pozor.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak Miroslava Kupku podvedli na bazarech a jak se s podvodníky vypořádal.

Proč se vyplatí policii hlásit i drobné internetové krádeže.

Jak se lze domoci odcizených peněz a jak dlouho to trvá.

Co jsou bazaroví podvodníci zač.

Jak se k podezřelým prodejcům staví provozovatelé bazarů.

Na webu Podvod na bazaru už máte evidovaných přes 4,5 tisíce podvodů. Za jak dlouho se vám toto číslo podařilo posbírat?

Začínali jsme zhruba před třemi lety. Takže jde o výsledek tříleté práce všech lidí, kteří se o tomto portálu dozvěděli a vložili na něj svou zkušenost.

Zmíněné číslo ukazuje pouze počet čísel bankovních účtů, které podvodníci využili. Za jedním takovým číslem si můžete představit jednotky až desítky lidí, které jeden podvodník oklamal.

Proč jste web založil?

Důvodem je, že já sám jsem byl kdysi podveden při nákupu na internetovém bazaru. Stalo se mi to bohužel opakovaně a v poměrně krátké době po sobě. Hodně mě to naštvalo a začal jsem hledat lidi, kterým se stalo něco podobného. Chtěl jsem se s nimi poradit, jak postupovat dál.

Našel jsem pouze střípky různých diskuzních fór, kde lidi řešili nějaké podvodníky, ale debatní vlákna pak víceméně končila doztracena. Navíc lidé v jedné debatě často diskutovali o několika různých podvodnících, nebylo to tak, že by si psali o zkušenosti s jedním konkrétním člověkem, který je oklamal.

Proto mě napadla myšlenka, že by bylo fajn založit si web, který by se specializoval na nahlašování podvodů. Člověk by na něm mohl základně identifikovat podvodníka a ostatní uživatelé by pak takového podvodníka mohli na webu najít. Zkrátka že by tam bylo jedno vlákno k jednomu podvodníkovi.

Vrátil bych se k případům, kdy podvedli vás osobně. O co šlo?

Mám rád nakupování na bazarech. Myslím, že jde o pěkný způsob, jak dávat starším věcem život, takže na bazaru nakupuji poměrně často. Před lety jsem takhle bez nějaké ostražitosti pořizoval součástku do počítače za 2,5 tisíce korun.

Příběh je poměrně jednoduchý a dnes se bohužel děje i jiným lidem, kteří si na bazaru něco vyhlédnou. Chvíli komunikujete s člověkem na druhé straně, pak se domluvíte na dodání zboží a na platbě, tím to ale z jeho strany končí, protože vám nic nepošle. Podvodníci se dnes chovají chladnokrevně. Komunikaci ukončí, zruší si profil na daném bazaru a vy nevíte, co se děje.

Když se to stalo mně, začal jsem zjišťovat, proč mi objednaná věc nedorazila. V první chvíli jsem si namlouval, že ten člověk asi má problémy s komunikací. Až když jsem se na internetu dočetl o podobných zkušenostech jiných lidí, došlo mi, že se zřejmě jedná o podvod.

Tehdy se ve mně mísily emoce. Jednak jsem byl naštvaný, jednak jsem si říkal, že jsem hloupý, když jsem se nechal oklamat. Z tohohle naštvání a výčitek vzešel nápad na vznik webu. Takže jsem zašel za synovcem, který je programátor, a poprosil jsem ho, jestli by mi nemohl vytvořit jednoduchou stránku. Řekli jsme si, že to zkusíme, aniž jsme věděli, jestli to lidé začnou používat.

A web se chytil.

Než na něj začali vkládat příspěvky ostatní lidé, půl roku jsem sám po internetu sbíral informace o podvodnících, abych ukázal, že se web dá naplnit. Pak jsme o existenci portálu napsali do několika facebookových skupin a k našemu překvapení na web začali chodit lidi a vkládat na něj své zkušenosti s podvodníky.

Pořád mě překvapuje, kolik na portálu přibývá nahlášených podvodů. Měsíčně se tam objeví asi 200 nových bankovních účtů podvodníků, podobné množství jejich e-mailů a telefonních čísel. Pod tím se objevuje násobně větší počet příspěvků od podvedených lidí.

Zmínil jste, že vás podvedli dvakrát. Jaký byl druhý případ?

Bylo to jako přes kopírák. V tu dobu jsem ještě nevěděl, že podvodníků je tolik. Po prvním podvodu jsem si říkal, že jsem asi narazil na jednoho nepoctivce. Když mě ale podvedli podruhé, napadlo mě, že podvodů bude asi víc. To mě motivovalo začít s tím něco dělat.

Při druhém podvodu jsem si na bazaru vybral počítačovou skříň, domluvili jsme se na dodání, zaplatil jsem a žádná skříň nedorazila. Podvodník se odmlčel a vypnul si telefon, takže jsem neměl možnost, jak ho kontaktovat.

No a já to začal řešit. Řekl jsem si, že se zkusím dostat co nejdál, abych peníze získal zpátky, i když šlo tentokrát pouze o tři stovky. Takže jsem absolvoval kolečko, kterým by si měl projít každý člověk. Začít by měl nahlášením na policii.

Já jsem tam poprvé v životě zažil výslech z pozice poškozeného. Trvalo to asi půl hodiny. Doložil jsem všechny důkazy, policista vše sepsal a po čase mi přišlo vyrozumění, že se případ předává konkrétnímu soudu k řešení.

U soudu jsem zjistil, jak se podvodník skutečně jmenuje, protože takoví lidé typicky vystupují pod falešnými jmény. No a zjistil jsem, že podvedených jsou desítky.

Ono asi dá rozum, že jenom kvůli třem stovkám by se ten člověk k soudu nedostal…

Přesně tak. Částka musí překročit deset tisíc korun, aby se případ mohl řešit jako trestný čin. Jinak je to jenom přestupek. I to mi začalo otevírat oči, že se podvody dějí ve velkém. Říkal jsem si, že v podobné situaci se asi nachází mnoho lidí jako já.

Takže jsem měl v ruce rozsudek, ale chvíli jsem nevěděl, co dělat dál, abych své peníze dostal zpátky. Jedna paní na Facebooku mi ale poradila, abych podal návrh na exekuci. Tak jsem podal svůj první exekuční návrh.

Za sebe jsem už podal dvě exekuce. Jednu se podařilo vymoct – to byly zmíněné tři stovky. Na výsledek té druhé, v níž vymáhám 2,5 tisíce z prvního podvodu, ještě čekám.

Za jak dlouho jste ty tři stovky dostal zpátky?

Trvalo to zhruba rok. Půl roku zabralo, než se věc dostala k soudu a byl rozsudek. Další půlrok trvalo, než se rozběhla exekuce a než dotyčný začal platit.

Nejdřív mi připadalo, že je to poměrně dlouhá doba, po téhle zkušenosti ale mohu říct, že to trvalo poměrně krátce. Lhůty mohou být mnohem delší a někdy se peníze nepodaří vymoct vůbec.

Kolik vás bylo v tomto případě poškozených?

V tom prvním případě, kdy se u mě jednalo o 2,5 tisíce, podvodník poškodil asi 120 lidí během jednoho roku.

Jak se nenechat podvést

Člověka napadá, kdo jsou lidé, kteří podvody provádějí. Snažil jste se na to někdy přijít?

Jednu chvíli mě to hodně zajímalo. S jedním podvodníkem jsem si dokonce i dopisoval a prosil ho o osobní setkání. Když ale zjistil, že z toho nekoukají peníze, rozhovor mi nedal.

Z internetových fór a příspěvků těch, kteří podvodníky znají z menších měst, vychází, že jde zpravidla o lidi na okraji společnosti. Bývají to nezaměstnaní nebo lidé s kriminální minulostí, ve které bohužel pokračují. Najdete mezi nimi i maminky s malými dětmi, které mají zřejmě hluboko do kapes.

Typické je, když se podvodník vystupující pod falešným jménem snaží na bazaru oslovit prodávající nebo i kupující, které pak přesvědčuje o tom, aby mu poslali peníze předem na bankovní účet.

Jak se před tím bránit? Člověk může požadovat třeba platbu na dobírku, ale to prodávající často odmítne, protože mu to nepřipadá pohodlné.

Je to pravda. Za tři roky jsem nasbíral několik tipů, jak to řešit. Dovolím si říct, že dnes se na 99 procent umím vyvarovat toho, abych byl podveden, pokud dodržím několik pravidel. Nesmírně důležité je udělat více věcí najednou. Nikdy nestačí se spoléhat jen na to, že si necháte třeba ofotit občanku nebo si věc necháte poslat na dobírku.

Jako první doporučuji