„Jako The Weeknd jsem řekl vše.“ Zpěvák se na vyprodaném pražském koncertě loučí se svým alter egem

Jeden z nejslavnějších současných zpěváků The Weekend už tuto neděli zamíří do Prahy. Kromě velkolepého koncertu se diváci dočkají i pomyslného loučení se s jeho tajemným alter egem The Weekend. Zpěvák chce nyní vystupovat už pouze pod svým skutečným jménem Abel Tesfaye.