Vývoj bojů (522. den): Ruští vojenští blogeři začínají psát, jak chce Putin. Ignorovali útok na důležitý most

Ruští váleční blogeři začínají kopírovat oficiální narativ Kremlu.

Ignorovali ukrajinský útok na Čongarský most.

Podle satelitních snímků mohli Ukrajinci zasáhnout železniční most v této oblasti.

Ukrajinci střílejí dělostřeleckou municí vyrobenou v Severní Koreji, není jasné, odkud ji mají.

Ukrajinci nyní zastavili ruský postup na severu a osvobodili kus nedávno ztraceného území.

Mapy dne: Čongarský most, fronta jižně od Bachmutu a západně od Svatove.

Videa dne: Ukrajinci objevili dříve sestřelený ruský letoun u Bachmutu, Rusové se chlubí ukořistěným švédským CV90 a rozdíly mezi útokem na Moskvu a útokem na Kryvyj Rih.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 30. července. Situace na některých místech už může být jiná.

Ruským vojenským blogerům, kteří píšou o válce na Ukrajině, se říká také ruští váleční reportéři 21. století. Když po začátku invaze Rusko zajistilo, aby média v zemi šířila pouze oficiální pohled Kremlu, mimo jiné zakázala Facebook či mnohé opoziční kanály, byli dlouho tito „novináři“ jedním z mála zdrojů relativně kritických k ruské armádě.

Jde o vlivnou masu, protože mnozí z nich mají na Telegramu více než milion sledujících.

Zdá se, že se to mění. Po vzpouře vagnerovců, zpacifikování Jevgenije Prigožina a zatčení bývalého člena FSB a válečného zločince Igora Girkina, který Putina nazval nulou, to vypadá, že zbytek ruských válečných blogerů začíná stále více psát v duchu toho, co oficiálně tvrdí Kreml. O víkendu si toho všiml americký think-tank Institut pro studium války (ISW).

Jak napsal v sobotu, část ruské proválečné scény poslední týdny tlačí kremelský narativ, který vykresluje ukrajinskou protiofenzivu jen jako neúspěch. Píše více o ukrajinských než o ruských ztrátách.

Ne že by se ukrajinská ofenziva množstvím osvobozeného území zatím dala nazvat úspěšnou, ale situace není ani tak katastrofální, jak ji popisuje Putin a nově i ruští váleční blogeři.

ISW zmínilo jeden příklad, kdy ruští blogeři šířili zavádějící informace. V sobotu ve velkém šířili video, o kterém tvrdili, že