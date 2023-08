Kdyby šel život zazálohovat… Jak bude vypadat Praha budoucnosti, ukáže nový český sci-fi film Bod obnovy

Film, vytvořený v koprodukci Česka, Slovenska, Polska a Srbska a uvedený už na MFF Karlovy Vary, působí na domácí scéně jako příjemné překvapení, které lze minimálně v rámci žánru srovnat s úrovní mezinárodní filmové produkce.

Kromě efektního vizuálního zážitku přináší také etické dilema spojené s technologiemi, které už nejsou zcela nepředstavitelné sci-fi.

Fronta před kinem Hvězda ve Smetanových sadech se v sobotu začala tvořit víc než hodinu a půl před začátkem programu. Lidé si v ní povídali, četli i večeřeli.

Celý den se v Hradišti střídaly déšť a horko, teď na odhodlaně čekající dav prudce svítilo sluníčko. Uniklo mu jen prvních pár desítek šťastných, kteří čekali ve vestibulu kina a kteří také měli největší šanci, že se na promítání dostanou.

Sál se obsadil do posledního místa, pořadatelé usazovali diváky také po straně schodišť, i tak se zdaleka nedočkali všichni. Do běžné distribuce Bod obnovy vstupuje letos v září. Na co se diváci mohou těšit?

Život se zálohou

Je rok 2041 v nejmenovaném velkoměstě ve střední Evropě. Auta se běžně řídí sama, 3D projekce během telefonátů jsou normou a brutalismus je cool. Kvůli zvyšujícím se společenským nerovnostem ale prudce roste