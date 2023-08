Proč je Medvěd jedním z nejlepších seriálů posledního desetiletí a které další novinky stojí za zhlédnutí online?

Existuje mnoho filmů a seriálů o šéfkuchařích, kteří se pohybují na hranici mezi genialitou a šílenstvím. Medvěd si z nich vzal to nejlepší a přesto dokázal být originální a jiný. Plus další čtyři aktuální tipy z online videoték (a také jedno varování, na co raději nekoukat).