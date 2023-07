Vývoj bojů (519. den): Experti tlumí přehnaná očekávání z nové fáze protiofenzivy

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí ze čtvrtka 27. července. Situace na některých místech již může být jiná.

Ukrajinci osvobodili další vesnici. V posledních dnech ukrajinské síly postoupily nejméně na dvou místech fronty. Včera oznámily osvobození další vesnice, celkem jedenácté od zahájení protiofenzivy v červnu.

Jde o vesnici Staromajorske v sektoru pod Velykou Novosilkou ve směru na Mariupol u Azovského moře.

Video vojáků s ukrajinskou vlajkou v obci zveřejnil také prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinská armáda rovněž zveřejnila záběry z osvobozené vesnice. Ztrátu této vesnice uznali i ruští váleční blogeři.

A short movie about the liberation of Staromaiorske:

"On July 27, 2023, the personnel of the 35th separate marines brigade named after Rear Admiral Mykhailo Ostrogradsky, together with their comrades from the 7th separate battalion of AREY UDA, liberated the settlement of… pic.twitter.com/memQMErb3p

— Dmitri (@wartranslated) July 27, 2023