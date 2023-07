live! Výměna manželek slaví plnoletost. Jak proměnila Česko?

Letos v září se bude vysílat už osmnáctá řada reality show Výměna manželek. Alespoň jeden díl z těch skoro dvě stě padesáti, které se za osmnáct let vysílaly, nejspíš už viděl každý Čech, i kdyby jen jako „guilty pleasure“. Proč se v Česku stal pořad takovým fenoménem a co nám říká o nás samých?

Leckdy dryáčnická podoba reality show, která je jednou z největších stálic na českých obrazovkách, tahá masy diváků. V uplynulé jarní sezoně si pořad Výměna manželek podle ATO Nielsen nenechalo ujít 23,41 % diváků v cílové skupině 15–54 let z těch, kteří byli v tu dobu u obrazovek. Oblíbená reality show zaujala zejména ženské publikum.

Její princip je prostý: dvě ženy si v pořadu na deset dní vymění své domácnosti a během této doby se snaží žít s cizím manželem a cizími dětmi i s cizími životními návyky.

Jedni Výměnu manželek berou jako voyeurský vhled do bytů a domů svých sousedů, druzí jako až sociologickou sondu do české společnosti. Během let už Výměna manželek několikrát vycestovala i za hranice Česka, nabídla také pohledy do životů LGBTQ+ domácností. Řada diváků si na sociálních sítích utahuje ze samotné show, ze stavů chrupů soutěžících či z jejich různorodých životních stylů.

„Všichni režiséři jsme výrazně nahlédli pod pokličku českých rodin,“ říká režisérka a kreativní producentka série Jana Rezková. Velkou změnu podle ní do životů českých rodin vnesl zejména