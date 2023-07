Je dobré stát na správné straně dějin. Reportáž z cesty sanitek na Ukrajinu

„Je dobré stát na té správné straně dějin,“ odpovídá Mailman na otázku, co ho z jeho rodného Texasu přivedlo bojovat sem na Ukrajinu. Kolem postávají další muži z mezinárodní jednotky a přikyvují. Je tu velitel ze Šrí Lanky Dentist, další dobrovolník z Texasu Danny a Robo ze Slovenska. Mailman je medik. A všichni čtyři jsou součástí LSSG čili Legionnaires Special Service Group, speciální legie zahraničních bojovníků pod ukrajinským ministerstvem obrany. Stojíme u vjezdu do Kramatorsku směrem od frontové linie. Ta leží přibližně třicet kilometrů odsud. A my teď jednotce odevzdáváme jednu ze sanitek, na které se složili návštěvníci letošního ročníku festivalu Pohoda ve slovenském Trenčíně.