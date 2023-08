Dětská práce zažívá v USA opět rozmach

„John Meishell, Čech, bydlištěm v Hartfordově ulici číslo 830 v Baltimoru, se vydal se ženou a pěti dětmi loupat ústřice (pro firmu Peerless Oyster) do zálivu St. Louis v Mississippi během zimy v letech 1907–1908. Dětem tehdy bylo jeden, tři, šest, osm a devět let. O to nejmenší se starali v přístřešku, kde pracovali, protože firma nedovolila, aby s ním kdokoli z rodiny zůstal doma. Tříleté pomáhalo, zbytek normálně pracoval. Šéf je všechny vyhnal z postele ve tři ráno, pracovali do čtyř odpoledne. Rodina tvrdí, že děti musely pracovat, aby si rodina vůbec vydělala na živobytí.“

Nejen tyto informace si v červenci 1909 zapsal Lewis Hine coby součást reportáže o dětské práci v konzervářském průmyslu v Marylandu. Hine, fotograf-dokumentarista, představoval na počátku 20. století jednu z nejvýraznějších postav boje proti dětské práci v americkém továrnách a zemědělství. Pomocí fotografií zdokumentoval ztrhané dětské tváře, zakrnělé postavy a jeho kompozice ukázaly děsivou situaci dělníků-dětí obklopených obřími továrními stroji. Podobně jako v případě Meishellových se přitom často jednalo o mladé imigranty. Obecně se má za to, že právě Hineovy fotografie ze třiceti dvou států USA pomohly Národnímu výboru dětské práce (National Child Labor Committee) přimět Kongres, aby prosadil zákony omezující dětskou práci. Zákon ustavující spravedlivé podmínky práce Kongres schválil sice až v roce 1938, ale dětskou práci tato legislativa chrání už téměř století.

Jak se ale v posledních měsících ukazuje, fenomén zdokumentovaný tak naléhavě na začátku minulého století v Hinových reportážích se do USA vrací. Legálně i nelegálně. Expozé deníku New York Times i agentury Reuters zmapovalo, jak stovky dětí – opět migrantů, tentokrát ze zemí Střední Ameriky –, pracují nezákonně v továrnách společností jako Ford, General Motors, Walmart, Hyundai, Kia, McDonald’s, Pepsico, General Mills nebo JBS (největší zpracovatel masa na světě) napříč Spojenými státy. A zároveň státy jako Iowa, Ohio, Minnesota nebo New Jersey usilují o