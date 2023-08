Těším se na skutečně svobodný život, říká Rychetský. Po dvaceti letech končí v čele Ústavního soudu

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský končí po dvaceti letech ve funkci a odchází do roky odkládaného důchodu. V rozhovoru pro Deník N popisuje, proč chce v Praze najít partu na hraní tenisu a co udělá se svými projevy a poznámkami. Vysvětluje také, proč k některým politickým otázkám nechce mlčet. „Cítím se být v jiné situaci s ohledem na období disentu. Cítím se být zavázaný lidem, kteří by v důležitých situacích nemlčeli,“ říká Rychetský, proč se opakovaně vyjadřoval k vrcholným českým politikům a jejich krokům, za což byl také opakovaně kritizován.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak ho Ústavní soud za dvacet let změnil?

Který případ ho nejvíce zasáhl?

Byly nějaké kauzy, ve kterých soud rozhodl špatně?

Má být manželství v ústavě definováno jako svazek muže a ženy?

Jak jde dohromady svoboda slova a šíření dezinformací?

Tento týden, konkrétně 6. srpna, to bude dvacet let, co jste se stal předsedou Ústavního soudu. Nyní ve svých osmdesáti letech odcházíte do roky odkládaného důchodu. Změnil vás Ústavní soud? Začal jste se na některé otázky po letech dívat jinak, nebo jste zůstal stejný jako v dobách disentu?

Řeknu to jinak –⁠ když jsem se živil ještě jako advokát, který hájí jednu stranu, vypadalo to, jako by šlo o střet dobra a zla, pravdy a nepravdy. Většina lidí se shodne na tom, co to je nespravedlnost, to pozná. Ale co je spravedlnost? Na tom se za staletí lidé neshodli, a to ani odborná veřejnost.

Proto se více mluví o hledání spravedlnosti. Tyto úvahy se většinou opírají o větu, která je v ústavách všech zemí –⁠ ať už demokratických, nebo totalitních –⁠ a která zní, že všichni lidé jsou si rovni. Ale to je fikce. My přece víme, že si nejsou rovni, že někdo je zdravý, někdo nemocný, někdo mladý, někdo starý, někdo chudý, někdo bohatý. Tím posláním, které se zejména v rovině ústavního soudnictví naplňuje, je, aby se právní fikce o rovnosti lidí stala realitou.

A prozradíte případy, které vás citelně zasáhly nebo i změnily?

Dalo by se předpokládat, že už budu do jisté míry otrlý a nebudu podléhat emocím. Ale nemohu zapřít skutečnost, že mě zasahují všechny spory, které se týkají malých dětí a jejich výchovy. Od jistého věku dítěte se požaduje, aby se před soudem oficiálně vyjadřovalo, jestli chce být raději s maminkou, nebo s tatínkem. To považuji za dost hroznou situaci, protože dítě chce být s celou rodinou.

Ještě jako advokát jsem zažil kauzu, která ve mně do dnešního dne zanechala velmi hluboké stopy. Stalo se to ještě v dobách totality. Jedna česká novinářka působila v Paříži, kde se seznámila a nakonec žila s britským novinářem. Měla asi šestiletou holčičku Zuzanku, která byla přesvědčená, že tento novinář je její tatínek. Dokonce zahájili osvojovací řízení, protože biologický otec o ni neměl vůbec zájem.

Já je tehdy zastupoval. Řízení o osvojení se táhlo léta, protože to byl občan imperialistického státu a naše orgány dělaly potíže. Celou tu dobu žili společně jako rodina, ona ho považovala za svého tatínka. Jenže v té době maminka zemřela a soud vydal předběžné opatření, že se Zuzanka odebírá a umisťuje jinam. Soudkyně pak šla se mnou za tou holčičkou do jejich bytu, dítě tahali za nohu zpod stolu, aby ji odebrali od člověka, kterého považovala za tatínka a jediného blízkého člověka. Na tu scénu nezapomenu.

Každý rok nám sem napadají tisíce případů, ale kauzy, které se týkají malých dětí, se mě dotýkají emocionálně. Nejde v nich o právo, jde o lidské osudy.

Za těch dvacet let čelil Ústavní soud několika výzvám. V tuto chvíli soudnictví v některých okolních státech, jako třeba v Polsku nebo Maďarsku, zažívá horké chvíle. Obával jste se někdy, že se něco takového může stát i u nás?

Musím konstatovat, že zde byly pokusy ovlivňovat rozhodnutí Ústavního soudu. Ale nikdy se ti lidé neobrátili na mě, protože věděli, že by neuspěli. Nikdo ze soudců těmto tlakům nepodlehl a jsem za to moc rád.

Co by se mohlo stát v případě, že by některé tlaky byly úspěšné? Třeba bývalý prezidentský kancléř Vratislav Mynář zkoušel oslovovat některé ústavní soudce. Co by se stalo, kdyby mu podlehli?

Považoval bych to za katastrofu. Soudce, který se nechá koupit nebo ovlivnit vnějšími tlaky, je člověkem, který hrozným způsobem pošpiní a ohrozí autoritu soudní moci.

Přes různé problémy, kterými je i naše země zmítána, jsem přesvědčen, že nám trajektorie, ke které dochází v Polsku a Maďarsku, skutečně nehrozí. Je to o to víc zarážející, protože pamatuji na roky, kdy pro nás i Polsko a Maďarsko byly inspirativní. Byli dál než my, mnohem dřív se zbavovali bolševického systému, kladli základy demokratického právního státu. My jsme přišli téměř poslední. A dnes jsem hrdý na to, že stále držíme celou Českou republiku –⁠ nemyslím jen Ústavní soud –, že tato země je ústavní, demokratický právní stát.

Obával jste se za vlády Andreje Babiše, že můžeme směřovat k systémům jako v Polsku nebo Maďarsku?

Obával, ale nemusíme zrovna vzít tak křiklavé příklady jako Polsko nebo Maďarsko. V každém demokratickém právním státě je Ústavní soud institucí, která je nepříjemná Parlamentu, zákonodárcům, protože je kontroluje, opravuje jim jejich zákony. Ale mám pocit, že jsme obstáli.

Snahy o jistý posun našeho státního politického systému nebyly lehké. A teď myslím období, které jsme prožívali kolem prezidentských voleb, kdy jsme proti sobě měli Petra Pavla a Andreje Babiše.

A také se zcela otevřeně přiznávám, že jsem v okamžiku, kdy už byl výsledek zřejmý, propadl značné dávce euforie. A