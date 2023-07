Ruské úřady se začínají připravovat na zimu. Zásobují se masem na těžké časy. Dosavadní zásoby došly, pytle se vyprázdnily, jenže tuhle pekelnou mašinerii je třeba něčím krmit.

Od 1. ledna 2024 se prodlouží věk pro odvod do armády, nově bude od 18 do 30 let, zatímco dosud mohli být k vojsku odváděni muži do 27 let. Ode dne odeslání povolávacího rozkazu budou mít odvedení zakázáno vycestovat z Ruska za prací nebo studiem. Podle dokumentu bude odvedencům zakázáno vycestovat ode dne, kdy bude povolávací rozkaz vložen do registru. Zároveň se zvyšuje pokuta za nedostavení se na vojenskou správu – bude činit 30 000 rublů, dříve to byly tři tisíce, narostla tudíž desetinásobně.

Po přijetí zákona o zvýšení věku pro odvody první místopředseda výboru pro obranu ve Státní dumě Alexej Žuravljov navrhl zajít ještě dál a odvádět muže až do věku padesáti let. Je to ten samý Žuravljov, který ve vysílání federálního kanálu prohlásil, že v Dánsku vznikl nevěstinec pro zoofily. „Prozradil“ dokonce takové podrobnosti, jako že v tomto nevěstinci je možné znásilnit želvu. Ano, takoví experti jsou ve Státní dumě.

Duma ve svých nejlepších tradicích přijala velké množství pozměňovacích návrhů, aby za nimi skryla to hlavní – probíhající přípravy na