Hrůzy na Ukrajině jsou nad vším. Reagujeme na to, co vyvolalo Rusko, říká šéf Národní sportovní agentury

Česká vláda koncem června podle své tiskové zprávy na návrh ministerstva školství „souhlasila se zákazem účasti individuálních sportovců i sportovních týmů reprezentujících Ruskou federaci na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky“.

Usnesení dále zakazuje účast individuálních sportovců a sportovních týmů reprezentujících Českou republiku na akcích pořádaných na ruském území. Jeho interpretace však sportovním svazům může dávat jistou volnost, jak si znění vyloží. I proto pořadatelé tenisového turnaje Prague Open původně pozvali hráčky z Ruska a Běloruska.

První z nich však policie minulý týden na pražském letišti nevpustila do země, a její přechodný pobyt proto úřady ukončily. „Policie České republiky koná v souladu se zákonem a usnesením vlády. Dle dostupných informací další tenistky z těchto zemí nepřicestují,“ informovalo ministerstvo vnitra.

„Očekáváme, že sportovní svazy budou respektovat usnesení vlády zakazující start sportovců, kteří reprezentují Rusko a Bělorusko,“ napsal Deníku N ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Na ministerstvu vnitra je, aby zkontrolovalo, zda jsou tu sportovci v souladu s pravidly,“ doplnil šéf diplomacie.

Návrh usnesení vyšel z iniciativy některých sportovních svazů a podpořilo ho i vedení státem zřizované Národní sportovní agentury. Její předseda Ondřej Šebek v rozhovoru:

přibližuje některé parametry vládního usnesení,

vysvětluje, za jakých podmínek podle něj dnes ruský sportovec může v Česku soutěžit,

popisuje, které sporty iniciovaly vládní usnesení,

reaguje na výtky o nepřípustném politickém zasahování do apolitických sportů,

odpovídá na to, jak je program na podporu národních sportovních center v souladu s rozpočtem a zda dostal pokyn šetřit.

Z vašeho vyjádření pro ČTK k usnesení vlády vyplývalo, že schválený zákaz teoreticky nemusí mít žádný význam a je tak trochu symbolický, protože by mohlo záležet na každém sportovním svazu, zda ruské a běloruské sportovce nechá startovat. Chápu to takto správně?

Chápete to správně ve smyslu, že usnesení vlády je určitě silnější než třeba vyjádření Národní sportovní agentury, která je s tím de facto v souladu. Ale pořád to není zákon. Platí, že my máme konzistentní stanovisko, že nedoporučujeme a nechceme, aby se čeští sportovci účastnili akcí na území Ruska a Běloruska, ani aby se reprezentanti Ruska a Běloruska účastnili akcí u nás.

Jako NSA v tom jdeme dál, že ani nedoporučujeme, aby se čeští sportovci účastnili akcí, na kterých můžou startovat ruští a běloruští sportovci, pokud to není kvalifikace na olympiádu.

Máte informace o tom, proč se vláda rozhodla zákaz vydat formou usnesení? Proč to nemá podobu zákona, který by byl silnější a vymahatelnější?

Zákon má dlouhodobý proces a trvalo by to iks měsíců, než by to proběhlo všemi instituty. Byla to i reakce na skutečnost, že vláda přijala podobné usnesení týkající se Bělorusů v květnu 2022. O Rusech se tam ale nemluvilo.

Apelovali jsme na ministerstva zahraničí a školství, aby se loňské usnesení rozšířilo i na Rusy a o možnost odebrání víz, která je novým prvkem v celém procesu.

Jaký to usnesení bude mít dopad na sportovce z Ruska a Běloruska, kteří proti agresi na Ukrajině otevřeně vystupují?

Ve všech usneseních i vydaných dokumentech se mluví o