Česko-slovenské slovo týdne: husí kůže vs. zimomriavky

grafika

Pár slov o sousloví husí kůže

Nevěřte, když vám řeknou, že na velikosti nezáleží, a podívejte se do přírody. Co dělá zvíře, které chce zastrašit protivníka a naznačit, že není radno načínat pračku, nebo si dokonce dělat chutě? Činí se větším. Technicky to řeší různě.

Ještěr agama límcová má chrupavčitý krejzlík, který při hrozícím konfliktu vzpřímí, takže živočich vypadá několikrát větší. A nebezpečnější. Plus se to prý hodí také při námluvách.

Nebo nafukovací ryba ježík. Ta během okamžiku naloká tolik vody, že znásobí svůj objem. Při tom se napřímí ostny, kterými má poseté tělo: vypadá to ošklivě, nebezpečně a málokdo by to chtěl vzít do huby.

Při námluvách se to pohříchu k ničemu nehodí. Dokud se ryba zas nevyfoukne, dost ji ta náhlá tloušťka omezuje v pohybu.

Ptáci se zas pěkně čepýří a my savci to děláme podobně: ježíme chlupy. Máme na to speciální musculi arrectores pilorum, svaly-tyčitele chlupů, které se posilují koukáním na horory.

Zatnou se a tyčí chlup, když se bojíme, ale také – podobně jako u agamy – když nás něco vzruší a když je nám chladno.

Chlupisek nemáme málo: šedesát na centimetr čtvereční, což je stejně veselá kopa jako u ostatních primátů. Jenže naše chlupy jsou podřadné, slabší, tenčí. Místo vzpřímeného ochlupení, co by nahánělo strach, jsou vidět jen kožní deprese v místech, odkud vyrůstá.

Ty proláklinky, kvůli kterým místo rozzlobených king kongů připomínáme oškubaného ptáka, mají ostatní opice úplně stejně. Jen to přes chlupy není vidět. Místo děsuplně vypadá člověk směšně – a tak je to se vším.

Natáhněte si přes husinu ještě jednu, hroší kůží, abyste se před bratranci lidoopy nemuseli stydět.

P. S.: Utěšoval jsem se vždycky, že věk částečně napraví chyby evoluce a vybaví mě slušnou srstí na hrudi, na ramenou a na zádech. Žel vypadá to zatím spíš jen směšně. A před čím mě žádný nevaroval: zdaleka nejhrůzostrašnější jsem z nosu a na uších!

Čech o slově zimomriavky

Snad si můžu dovolit mluvit za Čechy obecně, tedy aspoň za Čechy, kteří mluví obecnou češtinou. Nevylučuju, že směrem ke slovenským hranicím to v nářečích, která ke slovenštině mají blíž, lidi cítí jinak.

Ale testoval jsem to na valašském vzorku, takže si skoro troufnu říct, že nejen my Češi z Čech, ale ani mluvčí ostatních češtin to neslyší. Dokonce i když víme, ucho to jaksi nechce slyšet.

Zima – jasně, tomu rozumíme, to je stejné. Ale hledat v mriavkách nějaké mření, cvakání zubů zubaté? Ne, když slyšíme zimomriavky, skoro si představujeme něco roztomilého, ňuňu, snad nejvýš jemňounké mravenčení, jako když vám pod tričkem po holém břiše škrábou nožky pánbožkových kraviček.

Nic na tom nemění, že i u nás býváme zimomřiví. Já bych totiž nedal ruku do ohně, že tam slyšíme to mření a cvakání zubů zubaté. To jenom my, co víme, to tam slyšíme. Ale skoro mocí mermo.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine