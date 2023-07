O češtině toho věděl jako málokdo. Dokázal odhalit, co volba slov vypovídá o autorovi a jeho tvůrčím záměru

Seriál Česká inteligence: Byl jedním z největších znalců českého jazyka a písemnictví v druhé polovině 20. století. Do dějin vstoupil způsobem, jakým své poznatky posílal dál po proudu: jako píšící autor a jako vysokoškolský učitel. K tomu, aby byl člověk výborným pedagogem, nestačí, že ví. Své studenty získá a nadchne, pokud se odváží ukázat, jak sám svým oborem žije. A že to může být hezký a zároveň i smysluplný život; studenti ho pak chtějí žít s ním.

Alexandr Stich (1934–2003) nebyl pošetilec; byl si vědom své odborné ceny, ale tak, že se mu jeho sebereflexe nepletla pod nohy. Měl chuť jít rychle do vztahu skoro s každým – ačkoliv někdo mohl říci, že člověk, který došel tak daleko po své cestě jako on, s pouhými adepty oboru těžko nalezne společná témata. Stich ale nehledal nutně studentské znalosti, nejvíc ho zajímalo, jaké je pro změnu to jejich životní nasazení. S tím, kdo to životem nebral vyloženě křivolace, se uměl rychle domluvit a přibral ho k sobě. I jako svého žáka.

Jeho otec byl ruský legionář; po vzniku republiky se stal důstojníkem Československé armády, která ho i s rodinou posílala sloužit tam, kde bylo právě třeba. Tak se stalo, že se syn narodil a prožil dětství v Nitře, než se, po Mnichovu, rodina musela v duchu tehdejšího slovenského hesla „Česi peši do Prahy“ vrátit zpět do hlavního města.

Pozdější vynikající znalec českého jazyka a jeho historie údajně v prvním období po návratu mluvil divokou směsí