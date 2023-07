Nic se ti nevyrovná, Sinéad O’Connor

Byl to jeden z hlasů své generace. A nic na tom nemění všechny pozdější životní turbulence zpěvačky Sinéad O’Connor. Irská hudebnice proslulá nejen hitem Nothing Compares 2 U zemřela v 56 letech, 18 měsíců poté, co si ve věku 17 let vzalo život jedno z jejích čtyř dětí.