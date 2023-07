Ohrožená dovolená. Právník radí, kdo má právo na vrácení peněz a jak se jich domoct

Jih Rhodu je už týden v plamenech. S ohněm se potýkají i na mnoha dalších místech ve Středomoří. I přesto některé cestovní kanceláře svoje klienty do těchto oblastí posílají dál a zájezdy stornovat odmítají. Někteří lidé, kteří se v zahraničí už nacházejí, naopak řeší, jak pobyt předčasně zrušit a vrátit se co nejdřív do Česka. Mají v takových případech ale nárok na vrácení peněz? A jak se jich případně mohou domoct? Nejen na to v rozhovoru odpovídal právník David Horn z Advokátní kanceláře Slaninová Vokál.