Fotostory: Les shořel. Ať žije les. Spáleniště v Českém Švýcarsku rok po požáru exploduje životem

„Mám dva silné, vlastně velmi protichůdné pocity. Ten první odráží převažující pocity ve společnosti, tedy jistou netrpělivost. Pocit, že obnova jde pomalu. Žijeme v rychlé době, člověk by chtěl mít všechno hned,“ říká mluvčí národního parku Tomáš Salov.

„Ale tento pocit rychle střídá pocit opačný, úžas nad tím, jak rychle plocha po požáru regeneruje. Před rokem to byly rozsáhlé černé plochy, ale kolik tam teď je života! Loni na podzim jsme měli radost z každého zeleného lístečku, teď je to úplná exploze. Je to fascinující,“ dodává.

Před rokem v rozhovoru s Deníkem N mluvil o možných příčinách požáru a vyjádřil naději, že příroda se s ohněm vypořádá po svém.

„Je to samozřejmě komplexnější. Rád bych se vyhnul podezření, že se nějak raduju z toho, že ta plocha shořela. Ale